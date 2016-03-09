ساری آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم پاک‌سازی و زیباسازی حریم راه‌ها و محورهای مواصلاتی استان که با حضور استاندار مازندران برگزار شد، با اشاره به درپیش بودن سال نو اظهار داشت: مسافران نوروزی و مردم این استان، انتظار دارند حریم راه هم مانند طبیعت سرسبز مازندران، زیبا و چشم‌نواز باشد.

وی بابیان اینکه آلودگی‌های بصری نباید سبب شود که گردشگران، تصویری نازیبا از مازندران و شهرستان ساری به خاطر بسپارند، افزود: علاوه بر طول ایام سال، انتظار داریم در آستانه نوروز دهیاران و بخشداران نسبت به پاک‌سازی حریم جاده به‌صورت ویژه اقدام کنند.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه نعمت‌های طبیعی را در مازندران در اختیارداریم و باید حافظ منابع طبیعی باشیم، گفت: شهروندان هم نسبت به حفظ این منابع، اقدام کنند و بتوانیم به همکاری مردم و دولت، سرسبزی‌های مازندران را توسعه دهیم.

این مسئول بابیان اینکه از گردشگران هم انتظار داریم در حفظ طبیعت زیبای مازندران، کوتاهی نکنند، تصریح کرد: ریختن زباله در محورها و مسیرها، درشان مردم استان و گردشگران نیست.