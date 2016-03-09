۸۸ تخت «آی.سی.یو» در استان البرز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح ۸۸ تخت ویژه آی سی یو، صبح چهارشنبه با حضور مجازی سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی از طریق ویدئو کنفرانس و تنی چند از مسئولان شهرستانی و استانی همزمان با افتتاح یک هزار و ۷۱۴ تخت آی سی یو در ۱۳۷شهر و ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در بیمارستان شهید مدنی شهرستان کرج برگزار شد.

دکتر حمید درفشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اشاره به اینکه پیش از این در استان البرز ۱۴۰ تخت مراقبت ویژه وجود داشت، گفت: با اجرای طرح تحول سلامت ۸۸ تخت دیگر به سرانه تخت‌های مراقبت‌های ویژه استان اضافه شد.

رشد ۵۰ درصدی سرانه تخت های مراقبت ویژه در استان البرز

درفشی در ادامه گفت: با اضافه شدن ۸۸ تخت مراقبت‌های ویژه به سرانه‌های درمانی استان البرز در این زمینه با رشد ۵۰ درصدی مواجه هستیم.

درفشی در پایان گفت: در مجموع با اقدامات انجام‌شده ضریب اشغال تخت در استان البرز ۱ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است.

در پایان گفتنی است ۸۸ تخت مراقبت های ویژه در شهرستان های کرج و ساوجبلاغ به بخش بزرگ‌سالان، کودکان و نوزادان اضافه شد.