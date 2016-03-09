جایزه شعر خبرنگاران به پایان راه دهمین دوره می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه جایزه شعر خبرنگاران، مراسم اختتامیه جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران روز جمعه ۲۱ اسفند برگزار می شود و برگزیدگان این دوره جایزه مذکور معرفی می شوند.

به این ترتیب دبیرخانه دهمین دوره جایزه کتاب سال شعر منتخب «خبرنگاران»، نامزدهای بخش کتاب سال این جایزه را به شرح زیر اعلام کرده است:

«زمستان بلاتکلیف ما» محمدعلی سپانلو، «منظومه‌ بازگشت و اشعار دیگر» محمد شمس لنگرودی، «مثل جوهر در آب» عباس صفاری، «خدایا مرا ببخش، حالا نه» علی عبدالرضایی، «پذیرفتن» گروس عبدالملکیان، «نیمرخ آهو» هرمز علیپور و «غمزیستی» لیلا کردبچه.

جایزه شعر خبرنگاران هرساله در روزهای پایانی سال، برگزیدگان خود را در سه سطح «کتاب سال»، «ویژه‌» (شاعران بدون کتاب) و «تجلیل از یک عمر فعالیت شعری»، معرفی می‌کند.

مراسم پایانی دهمین دوره‌ جایزه‌ کتاب سال شعر «خبرنگاران»، روز جمعه ۲۱ اسفند از ساعت ۱۶:۳۰ در محل کانون ادبیات ایران واقع در تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، روبه‌روی ورزشگاه شهید شیرودی، کوچه اردلان، شماره ۲۵ برگزار می شود.