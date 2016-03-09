به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب رضا ارزانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار داشت: اکنون حدود ۱۱ ماه است که در خدمت دوستان فرهنگ و هنر اصفهان هستم و در این حوزه در زمینه برنامه‌هایی که از ابتدای امر پیش‌بینی شده بود توضیحاتی ارائه می‌دهم.

وی با بیان اینکه در ابتدای امر مشخص کردن مسیر و هدف نهایی و توجه به برنامه‌های افق ۱۴۰۴ بسیار مهم بود، افزود: بر این اساس از هنرمندان و فرهیختگان عرصه‌های مختلف قرآنی، هنری، سینمایی و فرهنگ عمومی کمک گرفتیم و با احصای نظرات آنها در نهایت چشم‌اندازی در ۱۰ عرصه مطرح شده که نسخه نهایی آن تا پایان خرداد با حضور وزیر ارشاد رونمایی می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بحث تهاجم فرهنگی از مباحث مهم حوزه جنگ نرم است که بسیار زیرکانه انجام می‌شود، تاکید کرد: بر این اساس برنامه‌های ما نیز برای مقابله با جنگ نرم دشمنان نیز باید زیرکانه و با هوشیاری کامل باشد.

وی با بیان اینکه بر این اساس باید وضع موجود را به خوبی بشناسیم و تا بتوانی به سمت اهداف از پیش تعیین شده حرکت کنیم، ابراز داشت: باید دقت داشته باشیم که تمدن نو تدین نو نیز می‌خواهد. اگر معتقدیم تمدن و زیست مردم تغییر پیدا کرده است؛ تدین ما در اصول و پایه‌ها یکی است اما باید کیفیت ارائه، قالب‌ها و الگوها در این زمینه متفاوت باشد و آن را جزو دغدغه‌های خود قرار دهیم.

حجت‌الاسلام ارزانی با اشاره به صحبتی مبنی بر اینکه به سنت‌ها و ارزش‌های خود عشق می‌ورزیم، بیان داشت: در این راستا باید به این نکته توجه کنیم که عشق شرط لازم است اما کافی نیست به این معنا که پاسداشت ارزش‌های ملی، معنوی و اسلامی ایرانی باید با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم عملیاتی شود.

برای مقابله فرهنگی نباید از ابزارهای غیررقابتی استفاده شود

وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگ از ابزارهای غیررقابتی برای مقابله با تهاجم نمی‌توان استفاده کرد، بیان داشت: روش مقابله ما با تهاجم باید هم‌راستا با روشی باشد که دشمن از آن استفاده می‌برد به این معنا که اگر دشمن از ابزارهایی مانند تئاتر، سینما، انیمیشن و غیره بهره می‌برد ما نیز باید از همین محصولات استفاده کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش‌ها گفت: توجه به این امر توسط نهادهای دولتی، غیردولتی و رسانه‌ها بسیار مهم است چراکه بدون توجه به این امر نمی‌توانیم در حوزه ارائه محصول به شکل قوی عمل کنیم.

وی افزود: در این ارتباط رهبر معظم انقلاب به نکته‌ای در ارتباط با استقبال از عروسک دارا و سارا اشاره کردند که آن را مطرح می‌کنم؛ الان در دنیا از عروسک باربی و محصولات جانبی آن استقبال زیادی می‌شود چراکه پیش از تولید این محصول ابتدا در فیلم‌ها، بازی‌ها و انیمیشن‌ها آن را مطرح و به نوعی برای آن تبلیغ کردند و بدین شکل هنگام عرضه عروسک به بازار استقبال خوبی از آن انجام شد.

حجت‌الاسلام ارزانی بیان داشت: اما در زمینه عروسک دارا و سارا این اتفاق نیفتاد و هیچ فیلم و محصول حمایتی از این تولید داخلی نداشتیم و این مطلب بدان معناست که از زنجیره ارزشی غفلت کرده‌ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یک نهاد حاکمیتی است و وظیفه آن نباید تصدی‌گری باشد این اعتقاد را دارم که در این حوزه باید تمام کارها به بخش خصوصی واگذار شود تا کارهای فاخرتری ارائه شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان تصریح کرد: بر عکس این موضوع قرارگرفتن در کنار نهادهای مردمی و خصوصی موجب می‌شود به دلیل توان دولتی و حمایتی ارشاد آن نهاد خصوصی به جای پیشرفت آسیب ببیند در حالیکه وظیفه ما تنها هدایت، حمایت و نظارت باید باشد.

عملکرد معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در سال ۹۴، تصریح کرد: در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی برگزاری نمایشگاه کتاب با حضور معاون وزیر، انتخاب و خرید کتاب‌، قرارگرفتن بیش از ۱۷هزار جلد کتاب برای ترویج فرهنگ مطالعه در اختیار کتابخانه‌ها و برخی نهادهای غیردولتی، حمایت از کتابفروشی‌ها با صدور پروانه برای فعالیت ۵۶ کتاب‌فروشی که از مالیات نیز معاف شده‌اند، مجوز نشر برای بیش از یک هزار و ۷۰۰ کتاب از این جمله است.

حجت‌الاسلام ارزانی با اشاره به پایه‌ریزی انتخاب پایتخت شهر و روستای دوستدار کتاب در وزارت ارشاد، تاکید کرد: اصفهان جزو ۱۵ شهر نامزد پایتخت کتاب بود که در نهایت نیشابور به این عنوان انتخاب شد اما اسفرجان در شهرستان فریدن جزو ۱۰ روستای برتر دوستدار کتاب قرار گرفته است.

وی درباره اقدامات حوزه چاپ نیز اضافه کرد: برگزاری جایزه کتاب سال به شیوه جدید، تجلیل از پیشکسوتان عرصه چاپ، تشکیل شورای آموزشی چاپ، برگزاری دوره MBA معادل کارشناسی ارشد با همکاری دانشگاه اصفهان، افتتاح چاپ هفت رنگ ماتریس و صدور پروانه تأسیس چاپخانه نیز از جمله فعالیت‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در حوزه چاپ است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در ادامه با اشاره به حوزه ادبیات، شعر و داستان تصریح کرد: بزرگداشت روز صائب تبریزی در دهم تیرماه، تأسیس مؤسسات تک منظوره و چند منظوره، حمایت از انجمن‌های داستان‌خوانی، برگزاری سلسله نشست‌های شعر آیینی، حمایت‌ از فعالیت‌های آموزشی در قالب کارگاه‌های شعر و داستان از جمله فعالیت‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان در حوزه ادبی و شعر است.

وی در ارتباط با اقدامات حوزه ادیان نیز، بیان داشت: برگزاری همایش ادیان توحیدی امسال با شعار همدلی و همزبانی برای مقابله با خشونت و افراطی‌گری، برگزاری نشست‌های فصلی، بازدید از سرای سالمندان ارامنه، صدور مجوز برای برگزاری برنامه‌های مختلف ادیان توحیدی در اصفهان از برنامه‌های ارشاد در این حوزه است.

حجت‌الاسلام ارزانی با اشاره به فعالیت‌های حوزه مطبوعات نیز عنوان کرد: برگزاری روز خبرنگار در مردادماه، برگزاری دوره‌های آموزشی خبرنگاران با حضور اساتید برتر و اعطای گواهی با امضای مشترک مدیرکل ارشاد و دفتر مطالعات از این جمله است.

وی ادامه داد: همچنین شاهد برگزاری جشنواره مطبوعات به صورت دو سالانه خواهیم بود که در سال ۹۵ با موضوعات عمومی و تخصصی برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ابراز داشت: آموزش کارگاهی برای کانون‌های تبلیغاتی و برگزاری آزمون‌ها در این زمینه بنا بر تصمیمات دولت در زمینه حمایت کیفی و کمی مؤسسات مردم نهاد برای رقابتی کردن فضای فعالیت آنها، نظارت بر فعالیت کانون‌ها و تذکر لزوم فعالیت به کانون‌های دارای ضعف فعالیتی و یا غیرفعال از دیگر برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان است.

برگزاری ویژه برنامه مقام ادبی اصفهان

وی اضافه کرد: در سال جاری، سه جلسه انجمن مفاخر با حضور استاندار اصفهان برگزار شد و قرار است با همکاری دانشگاه اصفهان و اداره ارشاد در سال ۹۵ ویژه برنامه مقام ادبی استان را برگزار کنیم و بر این اساس شناسایی بزرگان و مفاخر عظام را در سال ۹۵ مدنظر داریم.

حجت‌الاسلام ارزانی با اشاره به ۸۰ ساله شدن هنرستان هنرهای زیبای اصفهان گفت: این هنرستان در سطح کشور موقعیت برتری داشته و قرار است در سال آینده از هنرمندان به نام فارغ‌التحصیل هنرستان هنرهای زیبای اصفهان تجلیل شود ضمن اینکه به منظور نظرسنجی‌های کلان کشوری از این هنرستان نظرخواهی شد.

وی با بیان اینکه در اصفهان تنها سه سالن برای کنسرت وجود دارد که دو سالن آن فعال‌تر است ، گفت: جایگاه اصفهان در زمینه موسیقی در کشور بسیار عالی و فضای موسیقی استان این روزها در هر دو سبک پاپ و اصیل بسیار معتدل است.

رتبه دوم اصفهان در حوزه سینما و تولید آثار سینمایی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به رتبه دوم اصفهان در حوزه سینما و تولید آثار سینمایی در کشور، با بیان اینکه تمام فیلم‌های جشنواره فجر در اصفهان اکران شد، اظهار داشت: در سال ۹۲ استان اصفهان شش سینما و سال ۹۴ تعداد ۲۰ سینما داشت و در سال ۹۵ نیز با تکمیل برخی سینماها این موضوع با رشد خوبی روبرو خواهد بود.

وی همچنین از تدوین و تألیف و چاپ کتاب دانشنامه روزنامه‌نگاران در دو مجلد خبر داد و گفت: این دانشنامه از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامی و از انقلاب تا زمان کنونی را در بر می‌گیرد.