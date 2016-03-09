۲۳ میلیون مسافر از طریق پایانه های مسافربری مشهد جا به جا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به منظور اعلام برنامه‌های استقبال از بهار ۹۵ در محل سالن جلسات پایانه مسافربری امام رضا(ع) مشهد گفت: در ۱۱ ماهه نسخت سال گذشته ۲۲ میلیون مسافر از پایانه های مسافربری مشهد استفاده کردند که این رقم در مدت مشابه امسال به ۲۳ میلیون نفر رسید.

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد با اشاره به استفاده ۵۵ درصدی مسافران از حمل و نقل عمومی پایانه های مسافربری گفت: این زمینه فرصت خوبی را برای شهر مشهد فراهم می کند.

وی تاکید کرد: مسافران می‌توانند به محض ورود به مشهد، بلیت برگشت خود را از طریق دفاتر فروش بلیت در پایانه‌های مسافربری یا دستگاه‌های وب کیوسک مستقر در پایانه و یا تلفن ۴ رقمی ۳۸۰۸۶ و دفاتر آژانس‌های مسافرتی سطح شهر تهیه نمایند.

حسینی ضمن درخواست از زائران و مسافران در خصوص اینکه قبل از عزیمت به شهر مقدس مشهد پیش‌بینی تهیه بلیت‌های برگشت به موطن خود را داشته باشند، گفت: سامانه اینترنتی ویژه‌ای توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان برای این منظور به آدرس www.irsafar.com درنظر گرفته شده که آنها می‌توانند بلیت برگشت خود را دریافت کنند.

وی در ادامه گفت: اطلاع‌رسانی برای مسافران و زائران از مبدا با همکاری سایر پایانه‌های مسافربری شهرداری‌های کشور انجام شده تا بتوانند از امکانات و خدمات رفاهی در پایانه استفاده نمایند.

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد یادآور شد: درحال حاضر فضاسازی، رنگ‌‌‌آمیزی، نصب المان، استقرار پل گالری و فعالیت‌های محیط زیستی در پایانه‌های شهرداری مشهد در حال انجام است که تا ۲۵ اسفندماه به پایان می‌رسد تا فضا هر چه زودتر مهیا حضور زائرن حضرت علی‌ابن موسی الرضا(ع) باشد.

حسینی افزود: همچنین تشکیل ستاد داخلی مناسبت‌های ویژه از ماه گذشته و بررسی نقاط ضعف و قوت سال قبل و روش‌های تقویت آنها، هماهنگی با سایر ارگان‌ها و نهادهای پلیس راه استان، راهور، نیروی انتظامی و کلانتری ویژه پایانه، بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها، تعزیرات و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی برای حضور و فعالیت و خدمات‌رسانی در پایانه‌های مسافربری در ایام طرح ارائه امکانات و زیرساخت‌های لازم به جهت حضور و فعالیت این سازمان‌ها و نهادها از جمله برنامه‌های صورت گرفته در این حوزه است.

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد اضافه کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه طرح استقبال از بهار نظیر اجرای طرح جهاد خدمت و استفاده از خادمان افتخاری در چند زمینه کاری به منظور راهنمایی زائران، خدمات ویلچر، واکس و تنظیف رایگان و... رادیو زائر در پایانه، استقار نماد های فاخر، فضاسازی ورودی و ساختمان اصلی پایانه متناسب با فضای زیارت و بهار، اجرای نمایش‌های پرفورمنس، برپایی ایستگاه بهارانه با استقرار ۱۶ غرفه با موضوعات ورزش‌های بومی محلی، مشاوره خانواده، کودکان، سلامت در سفر، روانشناسی کودک، محصولات فرهنگی و... با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در محل پایانه مسافربری امام رضا(ع) برگزار می‌شود.