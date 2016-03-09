ناپایداری بیش از ۷۰ درصد درآمدهای شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدپورزرندی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین محورهای این همایش، مطالعه و بررسی روش‌های نوین کسب درآمدهای پایدار در حوزه مدیریت شهری است، گفت: به طور مشخص نیز یکی از محورهای همایش با عنوان «قیمت‌گذاری خدمات شهری، تأمین مالی و درآمدهای شهری» به مساله پایدارسازی درآمدی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه منظوراز درآمد پایدار در مدیریت شهری درآمدهایی است که دارای سه مولفه استمرار، سالم بودن و مطلوبیت باشند، گفت: از یک سو این درآمدها نباید تحت تاثیر بی‌ثباتی های اقتصادی و یا اجتماعی دچار خدشه شوند، از سوی دیگر باید جنبه‌های حفظ محیط زیست را لحاظ کرده باشند و در نهایت در بسط و توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی موثر و کارا عمل کنند.

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، با بیان اینکه به طور متوسط بیش از ۷۰ درصد از درآمدهای مدیریت شهری در کشور ناپایدار است، گفت: برای مثال بررسی درآمدهای شهرداری تهران در بازه زمانی ۷۵-۸۵ نشان می دهد که رقمی بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد از درآمدها وابسته به بخش ساخت و ساز بوده که غالبا جزو درآمدهای ناپایدار به حساب می‌آیند.

عضو هیئت علمی دانشگاه با اذعان به اینکه مهمترین منابع درآمدی پایدار در حوزه مدیریت شهری به عوائد حاصله از عوارض نوسازی، پسماند، کسب و کار ، مالیات بر مستغلات و خودرو و بهای خدمات عمومی شهری اطلاق می‌شود، گفت: در مقابل عوارض ناشی از فروش مازاد تراکم، تخلفات ساختمانی، دریافت عوارض بر پروانه‌های ساخت و زمین‌های بایر از جمله درآمدهای شهری با ماهیت ناپایدار به حساب می‌آیند.

پورزرندی با اشاره به اینکه به یک معنا می‌توان پایدارسازی درآمدهای شهری را یکی از مولفه‌های اساسی اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد شهری قلمداد کنیم، یادآور شد: امروز تجارب موفق شهرهای توسعه‌یافته در زمینه ارتقای سهم درآمدهای پایدار در پیش روی ما قرار دارد که بررسی و مطالعه این دستاوردها و بومی‌سازی آنها می‌تواند یک گام به جلو برای بهبود وضعیت مدیریت شهری در ایران باشد.

وی گفت: امروز کلانشهرهای توسعه‌یافته جهان همچون لندن، نیویورک، سئول، توکیو و ... با استفاده از توان بخش خصوصی توانسته‌اند در تأمین مالی پروژه های شهری موفقیت چشم‌گیری به دست آورند و از سوی دیگر سهم درآمدهای ناپایدار را تقریبا به طور متوسط به کمتر از ۳۰ درصد برساند.

پورزرندی با اذعان به اینکه کیفیت زندگی قریب به ۷۰ درصد از مردم جهان در عصر جدید پیوند خورده با سطح و میزان خدمات مدیریت شهری است، گفت: در بسیاری از کشورها نقش دولت های محلی روزبه روز در حال افزایش است چرا که اغلب این نهادها هستند که به طور مستقیم با جزئیات زندگی مردم در تعامل هستند.