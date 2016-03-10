ام آر آی و سی تی آنژیو بیمارستان شهیدمحمدی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ام آر آی و سی تی آنژیو بیمارستان شهید محمدی بندرعباس ظهر پنجشنبه با حضور وزیر بهداشت و درمان مورد بهره برداری قرار گرفت.

دکتر حسین قاضی زاده هاشمی در جمع خبرنگاران بیان داشت: هزینه نصب و راه اندازی ام آر آی حدود ۵.۵ میلیارد تومان بوده است.

وی عنوان کرد: ام آر آی ۱.۵ تسلای خریداری شده، علاوه بر قابلیت های معمول دستگاههای مشابه مانند تصویربرداری از مغز و استخوان، ستون فقرات، مفاصل و دارای قابلیتهای فوق تخصصی مانند بررسی عروق بدن، آنژیوگرافی و ونو گرافی بدون نیاز به کاتتریزاسیون و تزریق ماده حاجب است همچنین پیش آگهی بسیاری از بیماریهای حسی و حرکتی قابل تشخیص است.

دکتر قاضی زاده خاطرنشان کرد: امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی در حوزه درمان با تعرفه دولتی شاهد تحولات خوب و مناسبی در حوزه بهداشت و درمان باشیم.

در ادامه این مراسم رئیس مرکز درمانی شهید محمدی ضمن بیان این که راه اندازی مرکز سی تی آنژیو تحولی در تشخیص و درمان بیماریهای قلبی در استان هرمزگان است، گفت: با راه اندازی بخش سی تی آنژیو یک روش بسیار جدید که چند سالی بیش نیست که از ورودش به عرصه پزشکی می گذرد در استان هرمزگان و شهر بندرعباس امکان پذیر گردید.

سعید کاشانی افزود: از جمله استفاده های مهم این دستگاه استفاده در تشخیص بیماری های عروق قلبی است، همچنین در بیمارانی که دچار نارسایی عروق قلبی هستند و نیاز به درمان دارند می تواند در تشخیص گستردگی بیماری بسیار کمک کننده باشد.

وی یادآور شد: از محسنات این روش این است که نیازدبه بستری و مداخلات جراحی نبوده و به طبع آن خطرات مربوط به جراحی از بین می رود.

کاشانی افزود: بزرگترین حسن این روش این است که در صورتی که در یک فرد با علائم قلبی غیرقطعی این بررسی انجام شود و جواب آن طبیعی باشد تا هفت سال آینده ریسک بیماری قلبی در این فرد تنها یک درصد است.

وی اظهارداشت: بازسازی فضا و خرید تجهیزات و راه اندازی این بخش طی بازده زمانی هفت ماه انجام شد به نحوی که فضای رادیولوژی قدیم بازسازی و در اختیار بخش سی تی آنژیو قرار داده شد.

کاشانی گفت: هزینه بازسازی این بخش حدود ۲۰۰ میلیون تومان، هزینه خرید یو پی اس حدود ۶۰ میلیون تومان بود، برای بخش سی تی آنژیو دستگاه سی تی اسکن ۱۲۸ اسلایس با هزینه ای حدود شش میلیارد تومان تامین شد.