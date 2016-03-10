تمبر «راهیان نور» در خرمشهر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی تمبر راهیان نور شامگاه پنج شنبه با حضور جانشین فرمانده کل سپاه در در سالن همایش شهید جهان آرا اردوگاه شهید باکری خرمشهر برگزار شد.

در این مراسم سردار سلامی جانشین فرمانده کل قوا، سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور و سردار نادر ادیبی دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور حضور داشتند.

سردار یعقوب سلیمانی دبیر قرارگاه راهیان نور سپاه و بسیج، امیر سرتیپ دوم ابراهیم گلفام رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران، سید ضیاءهاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، سردار حسن شاهوار پور فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(ع) و سردار محمد رضا اسحاقی فرمانده انتظامی خوزستان و فرماندهان لشکری و کشوری و مسئولان محلی از دیگر حاضران این مراسم بودند.

رونمایی از تمبر روز ملی راهیان نور، آلبوم راوی اثر صادق آهنگران و بسته های فرهنگی مرتبط با راهیان نور با حضور سردار سلامی فرمانده سپاه پاسدارن، سردار فضلی و سایر مسئولان و فرماندهان از دیگر برنامه های اجرا شده در این مراسم بود.