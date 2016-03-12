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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵

کتاب «نورانی تر از ستاره های کویر» در سیستان و بلوچستان منتشر شد

کتاب «نورانی تر از ستاره های کویر» در سیستان و بلوچستان منتشر شد

زاهدان- کتاب «نورانی تر از ستاره های کویر» به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره دو هزار شهید نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در این استان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نورانی تر از ستاره های کویر» به همت دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی و مرزبانی سیستان و بلوچستان به تازگی توسط انتشارات تهران منتشر و روانه بازار شده است.

در این کتاب مجموعه زندگینامه شهدای بومی و غیر بومی انتظامی سیستان و بلوچستان  در ۶۰۰ صفحه منتشر و همزمان با برگزاری یادواره سرداران و دو هزار شهید نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان رونمایی شد.

در بخش هایی از این کتاب آمده است : «تکریم و تعظیم مقام شهادت، تلاشی است در بر افراشتن پرچم های سرخ استقلال و آزادی بشریت از یوغ ذلت و اسارت و گام بلندی است در راستای احیای ارزش های مکتب توحید و عدالت؛ زیرا که شهادت خون دوباره ای است که به کالبد نیمه جان جامعه وارد می شود و خون این عنصر لطیف حیاتی، در نظام اجتماعی به عنوان گویاترین و موثرترین عامل تبلیغ و آگاهی و سازندگی است.»

کتاب «نورانی تر از ستاره های کویر» به معرفی زندگی شهدای بومی و غیر بومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان و نحوه شهادتشان می پردازد.

این کتاب در ۶۰۰ صفحه، شمارگان یک هزار نسخه منتشر شده است.

کد مطلب 3577844

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