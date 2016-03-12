بیش از ۲ هزار نفر در آزمون اعطای مدرک به حافظان ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون‌های طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم از سال ۱۳۸۴ به همت سازمان دارالقرآن با هدف ساماندهی و تسهیل خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی کشور به حافظان کلام وحی در چهار مرحله برگزار شد.

نام‌نویسی در یازدهمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم از ۵ بهمن‌ماه سال جاری آغاز شد که تاکنون بیش از ۲ هزار نفر برای شرکت در این آزمون‌ها اعلام آمادگی کردند.

بر اساس برنامه‌ریزی سازمان دارالقرآن نام‌نویسی در یازدهمین دوره آزمون‌های طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم تا ۲۷ اسفندماه سال جاری ادامه دارد. این آزمون‌ها ۴ مرحله‌ای است که مرحله‌ نخست آن در روزهای ۲۰ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ به صورت هماهنگ برگزار می‌شود.

هر سال نام‌نویسی در آزمون‌های طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم اسفندماه آغاز می‌شد اما با توجه به تداخل با تعطیلات نوروز، مسئولان سازمان دارالقرآن امسال نام‌نویسی در این آزمون‌ها را به بهمن‌ماه موکول کردند.

در ۱۰ دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم ۳۴ هزار و ۴۲۲ نفر شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۴ هزار و ۴۲۰ نفر موفق به اخذ مدرک شده‌اند. البته مرحله نهایی دهمین دوره این طرح سال آینده با حضور راه‌یافتگان به این مرحله برپا خواهد شد.