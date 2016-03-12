تکمیل ۳۷ پروژه نیمه تمام هدف شهرداری دزفول است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا کرمی نژاد ظهر امروز شنبه در آئین افتتاح ۲۲ پروژه عمرانی و خدماتی شهرداری دزفول با اعتبار ۳۸ میلیارد تومان که با حضور مسئولان کشوری، استاني و شهرستانی در بلوار افتتاح شده ملاصدرا برگزار شد، اظهار کرد: اساس کار شهرداری و شورای شهر دزفول در این دوره زیباسازی منظر شهری، ترافیک و سهولت تردد، روکش آسفالت سطح شهر، احداث پارک های متعدد، احداث کنارگذرهاي طرح جامع، دفع آب های سطحی، اصلاح ورودی های شهر، بازسازی بافت تاریخی و سرمایه گذاری در بخش گردشگری بوده است.

وی افزود: خوشبختانه بسیاری از این موارد و پروژه هارا در سال جاری و به ویژه امروز به بهره برداری رساندیم و تلاش می شود تا سایر پروژه ها نیز تا چهار خرداد که روز مقاومت دزفول است آماده بهره برداری شوند.

شهردار دزفول در خصوص بلوار ملاصدرا گفت: این آزادراه به موازات جاده سردشت است که با راه اندازی آن، بار سنگین ترافیک شهرستان به ویژه در ایام تعطیل به این قسمت انتقال پیدا می کند و از این بابت استراتژیک است، ضمن اینکه برای احداث این بلوار با طول دو کیلومتر حدود ۱۶ میلیارد تومان در عرض ۱۳ ماه هزینه شده که ۱۰ میلیارد از این اعتبار مربوط به تملک پروژه بود.

کرمی نژاد همچنین با بیان اینکه بودجه سال ۹۴ شهرداری دزفول ۱۲۴ میلیارد تومان بود، افزود: برای سال ۹۵ اعتبار ۱۶۲ میلیاردی در نظر گرفته شده که این اعتبار با ورود سرمایه گذاران به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که خوشبختانه با بررسی های انجام گرفته مورد تصویب شورای شهر قرار گرفت.

ورود پنج سرمایه گذار به دزفول

وی تصریح کرد: در حال حاضر پنج سرمایه گذار با شهرداری دزفول برای انجام پروژه های بزرگ در شهرستان قرارداد بسته و یا در حال توافق هستند.

شهردار دزفول اساس کار این شهرداری در سال ۹۵ را تکمیل ۳۷ پروژه نیمه تمام و انجام ۲۰ پروژه جدید عنوان کرد و گفت: این پروژه های جدید شامل احداث پل روگذر شریعتی، زیرگذر رودبند، احداث میدان تجمعات مردمی، مسقف کردن بازار آهنگران، ایجاد پیست موتور سواری، احداث ساختمان اداری شهرداری و انجام ۲۳ پروژه بازسازی در بافت تاریخی شهر خواهند بود.

پیشرفت ۳۸ درصدی فتح المبین

کرمی نژاد در ادامه به پیشرفت ۳۸ درصدی تقاطع غیرهمسطح فتح المبین اشاره کرد و افزود: پیش بینی می شود این پروژه در پاییز سال آینده به بهره برداری کامل برسد. ضمن اینکه مقرر شده تا پروژه کمربندی غرب نیز با پیشرفت ۹۰ درصدی تا چهار خرداد افتتاح شود.

وی همچنین عنوان کرد: با وجود رکودهاي اقتصادی و کاهش فروش پروانه نسبت به سال گذشته و کاهش مالیات بر ارزش افزوده دزفول که بر مبنای کشاورزی است توانستیم با همت شورا و کارکنان شهرداری، شهر را با انجام پروژه های بزرگ و مناسب زنده نگه داریم.

شهردار دزفول در ادامه با بیان اینکه سایت مشاغل مزاحم دزفول در انتظار مجوز جهادکشاورزی است خواستار تعامل برای کسب این مجوز از سوی استانداری خوزستان با شهرداری دزفول شد.

کرمی نژاد همچنین با اشاره به ترافیک شدید میدان تره بار دزفول و عدم وجود تردد مناسب در این منطقه اظهار کرد: این میدان باید جا به جا شود تا مشکل چندین ساله مردم و مسئولان این شهرستان برطرف شود که ما اکنون در انتظار تشکیل کمیسیون ماده ۲۱ در واحد عمرانی استانداری هستیم و امیدواریم در این زمینه تعاملات لازم به وجود بیاید.

وی عنوان کرد: جاده بن جعفر دزفول در سال گذشته ۲۶ کشته داده و ما امسال تعریض این جاده را در دستور کار قرار دادیم اما متاسفانه جلوی کار ما توسط جهادکشاورزی استان گرفته شده و ما برای کسب مجوز از این جهاد به شدت نیازمند تعامل استانداری با شهرداری دزفول هستیم.

شهردار دزفول، دیگر مشکل شهرستان را بازنگری طرح جامع شهری دزفول و اندیمشک دانست و خواستار تعامل استانداری در این زمینه شد.

آمادگی برای استقبال از نوروز

کرمی نژاد همچنین با اشاره به نزدیکی به ایام نوروز عنوان کرد: کمپ های نوروزی شهرداری آماده شده، نظافت، پاکسازی و گل کاری سطح شهر و پارک ها نیز انجام پذیرفته و با آمادگی کامل در انتظار استقبال از نوروز و مهمانان نوروزی هستیم.