به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رسالتی‌فر ظهر امروز یکشنبه در سیصد و سی و پنجمین نشست رسمی شورای شهر اظهار کرد: با وجود صدور مجوزهای لازم از سوی شورا و فرمانداری، هنوز بدهی‌های پروژه قائم پرداخت نشده است. این تأخیر توجیهی ندارد و باید دلایل آن برای مردم روشن شود.

وی در ادامه با اشاره به مجتمع تجاری عقیق تصریح کرد: این پروژه می‌تواند بخشی از بار ترافیکی منطقه را کاهش دهد، اما سرمایه شهرداری در آن بلااستفاده مانده است. تعیین تکلیف این مجتمع باید در اولویت قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر دزفول تأکید کرد: شهردار باید با ارائه گزارش دقیق و شفاف، اعتماد عمومی را تقویت کند؛ سرمایه‌های شهری امانت مردم است و نباید بدون استفاده یا بلاتکلیف باقی بمانند.

رسالتی‌فر در پایان خواستار برگزاری نشستی «صریح و صمیمی» میان شهردار و اعضای شورا شد و گفت: تنها با همفکری و تعامل می‌توان مسائل شهری را حل‌وفصل کرد و پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام رساند.