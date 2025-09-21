  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

سرمایه‌های شهرداری دزفول «بلاتکلیف» مانده‌اند

سرمایه‌های شهرداری دزفول «بلاتکلیف» مانده‌اند

دزفول - عضو شورای شهر دزفول با انتقاد از وضعیت نامشخص برخی پروژه‌های شهری گفت: سرمایه‌های شهرداری نباید بلاتکلیف بمانند و شهردار باید گزارشی شفاف ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رسالتی‌فر ظهر امروز یکشنبه در سیصد و سی و پنجمین نشست رسمی شورای شهر اظهار کرد: با وجود صدور مجوزهای لازم از سوی شورا و فرمانداری، هنوز بدهی‌های پروژه قائم پرداخت نشده است. این تأخیر توجیهی ندارد و باید دلایل آن برای مردم روشن شود.

وی در ادامه با اشاره به مجتمع تجاری عقیق تصریح کرد: این پروژه می‌تواند بخشی از بار ترافیکی منطقه را کاهش دهد، اما سرمایه شهرداری در آن بلااستفاده مانده است. تعیین تکلیف این مجتمع باید در اولویت قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر دزفول تأکید کرد: شهردار باید با ارائه گزارش دقیق و شفاف، اعتماد عمومی را تقویت کند؛ سرمایه‌های شهری امانت مردم است و نباید بدون استفاده یا بلاتکلیف باقی بمانند.

رسالتی‌فر در پایان خواستار برگزاری نشستی «صریح و صمیمی» میان شهردار و اعضای شورا شد و گفت: تنها با همفکری و تعامل می‌توان مسائل شهری را حل‌وفصل کرد و پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام رساند.

کد خبر 6596811

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها