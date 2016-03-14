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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

دانشگاه ها خودشان را با نیاز صنعت تطبیق دهند

دانشگاه ها خودشان را با نیاز صنعت تطبیق دهند

رئیس دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه دانشگاهها باید خودشان را با نیازصنعت تطبیق دهند، گفت:انعقاد قرارداد این دانشگاه با یک شرکت نفت و گاز گام موثری در آموزش عالی کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معتمدی در آیین انعقاد نخستین قرارداد راهبردی توسعه فناوریها و انتقال فناوری در شرکت ملی نفت برای بهینه سازی فرآیندهای تولید در میدان نفتی دارخوین گفت:‌ در مدت یکسال گذشته همکاری نزدیکی میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت نفت و گاز اروندان برقرار شد که در نهایت این همکاری منجر به انعقاد قرارداد شد.

وی با بیان این‌که خوشحالیم این قرارداد در حداقل زمان ممکن امضا شد، اظهار کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ظرفیت خوبی برای اجرای این پروژه دارد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به وجود خلأ از زنجیره تحقیقات تا تولید گفت: در دنیا موسساتی میان دانشگاه و صنعت به عنوان یک کاتالیزور فعالیت و پروژه‌های تحقیقاتی را به دانشگاهها واگذار کرده و به حمایت مالی از آنها نیز اقدام می‌کنند؛ این شرکتها بخشی از ریسک پروژه را می‌پذیرند تا شرکتهایی که پروژه را به دانشگاه ها واگذار می‌کنند، کمتر متضرر شوند.

معتمدی گفت: این خلأ نیز در ایران احساس می شود، با این حال اعلام کرده‌ایم تا دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیاز صنعت را دریافت کند، از سوی دیگر سعی می‌کنیم تا بقیه مسائلی که در این ارتباط وجود دارد را حل کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در هر حال باید ساختار خود را به نحوی اصلاح کنیم تا جوابگوی نیازهایمان باشد؛ ضمن این‌که اجرای کارهای تحقیقاتی به دلیل ماهیت غیرقابل پیش بینی بودن آن، کار سختی است.

معتمدی با بیان این که استادهایی که در اجرای این پروژه همکاری می‌کنند به روز هستند، اظهارکرد: تیم بسیار قوی و خوبی در اجرای این پروژه فعالیت می‌کند.

وی گفت: انعقاد این قرارداد گام بسیار موثری در مجموعه آموزش عالی کشور در زمینه همکاری صنعت و دانشگاه محسوب می‌شود که امیدوارم دانشگاه ها نیز به مرور خودشان را با نیازهای صنعت تطبیق دهند.

کد مطلب 3579679

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