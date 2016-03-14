علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده‌سازی تمامی ایستگاه‌های پایش جوی برای اعلام به موقع شرایط جوی استان تصریح کرد: در این راستا مرکز پیش‌بینی و تمامی امکانات موجود بسیج شده‌اند تا اطلاع‌رسانی به موقع در خصوص وضعیت جوی داشته باشیم.

وی افزود: در ایام نوروز تمامی شهروندان و مسافران می‌توانند از سایت هواشناسی استان و تلفن هواگو با شماره ۱۳۴ و شماره تماس ۰۴۵۳۳۶۲۶۹۹۰ نسبت به اطلاع از وضعیت جوی اقدام کنند.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان از ماه‌های پایانی سال جاری نرم‌افزار هوانما نیز فعال شده که به‌صورت آنلاین وضعیت جوی تمامی نقاط کشور را اطلاع‌رسانی می‌کند و به سادگی اطلاعات جوی مناطق مختلف را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

دولتی مهر در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی شرایط خاص جوی اضافه کرد: در این خصوص مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان از یک هفته قبل تغییرات ویژه جوی را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

وی افزود: این مرکز با شماره تماس ۰۴۵۳۳۶۳۵۱۸۸ آماده ارائه اطلاعات جوی مناطق مختلف استان به گردشگران و مسافران است.

مدیرکل هواشناسی استان با تأکید به اینکه اقلیم یکی از مباحث مهم در حوزه گردشگری است، متذکر شد: با توجه به اهمیت ارائه اطلاعات دقیق انتظار می‌رود گردشگران با کسب اطلاعات لازم برنامه سفر خود را تنظیم کنند.