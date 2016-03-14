شهادت ۳ شهروند فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به جنایت های خود علیه شهروندان فلسطینی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایت ها نظامیان صهیونیست به روی ۳ شهروند فلسطینی در شهر «الخلیل» واقع در کرانه باختری آتش گشودند.

به دنبال این حمله، هر ۳ شهروند فلسطینی به دلیل شدت جراحات وارده به آنها به شهادت رسیدند.

از سوی دیگر، دو نظامی صهیونیست به دنبال عملیات شهادت طلبانه فلسطینیان در کرانه باختری به شدت زخمی شدند.

صهیونیست ها مدعی هستند که شهادت ۳ شهروند فلسطینی به دلیل ارتباط آنها با عملیات شهادت طلبانه در کرانه باختری بوده است.