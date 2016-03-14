بهبود کارایی تزریق گاز با همکاری دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد «پروژه پژوهشی کاربردی بهبود کارایی تزریق گاز در سازند فهلیان میدان دارخوین» بین، مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان و رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر منعقد شد.

هدف از اجرای این پروژه پژوهشی مطالعه و بررسی داده‌های تولید، به روز رسانی مدل شبیه‌سازی و ارائه یک برنامه جامع جمع آوری و آنالیز داده با استفاده از فناوریهای روز دنیا برای انتقال فناوریها به داخل کشور و بومی سازی آنهاست.

بهبود کارایی و تلاش برای همگن کردن حرکت جبهه گاز تزریقی در همه لایه‌ها و نقاط مخزن، بهبود شرائط Voidage replacement در مخزن و سعی در همگن کردن voidage replacement ratio در لایه‌ها و نقاط مخزن و تعیین لایه‌ها و و زونهایی که سبب میان شکنی گاز در چاههای تولیدی شده‌اند از دیگر اهداف امضای این قرارداد پژوهشی است.