به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه همایش تجلیل از مؤسسات حفاظتی و مراقبتی پلیس پیشگیری لرستان با حضور سردار «محمدرضا هاشمی‌فر»، فرمانده انتظامی استان، جمعی از مدیران مؤسسات حفاظتی، پلیس‌یاران و رؤسای کلانتری‌ها و پاسگاه‌های (کوپ) مرکز استان برگزار شد.

سردار هاشمی‌فر در این همایش ضمن تبریک هفته انتظامی، با تبیین تفاوت میان «امنیت» و «احساس امنیت» اظهار داشت: نیروی انتظامی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها به دنبال ارتقای شاخص‌های امنیتی است و در این میان، مؤسسات حفاظتی و مراقبتی به‌عنوان بازوان توانمند پلیس، نقش مؤثری در پایداری نظم و امنیت عمومی دارند.

امنیت محله‌محور با مشارکت مردم

وی با اشاره به رویکرد جامعه‌محور پلیس افزود: تعامل سازنده با مردم و اجرای طرح امنیت محله‌محور، از راهبردهای اصلی پلیس در راستای پیشگیری از جرایم است.

فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: حضور هوشمندانه و فعال پلیس‌یاران در سطح محلات، علاوه بر ایجاد بازدارندگی در برابر وقوع جرایم، به‌ویژه سرقت، موجب افزایش اعتماد عمومی و آرامش خاطر شهروندان می‌شود.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشگیری از جرایم

سردار هاشمی‌فر ادامه داد: بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در حوزه حفاظتی و مراقبتی، نه‌تنها به گسترش نظارت‌های هدفمند کمک می‌کند، بلکه موجب می‌شود با کمترین هزینه، بیشترین سطح پیشگیری انتظامی در مناطق مسکونی و تجاری برقرار شود.

تجلیل از مدیران مؤسسات حفاظتی و پلیس‌یاران نمونه

در پایان این مراسم، به پاس تلاش‌های صادقانه در راستای توسعه امنیت عمومی، از تعدادی از مدیران برتر مؤسسات حفاظتی و مراقبتی و پلیس‌یاران نمونه استان با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.