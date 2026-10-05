به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی بعدازظهر دوشنبه در نخستین نشست هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی شعبه سمنان، بر ضرورت توسعه همکاری میان آموزش و پرورش و بنیاد ایران‌شناسی برای تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی دانش‌آموزان و انتقال شناخت درست از تاریخ، فرهنگ، تمدن و مفاخر ایران به نسل جدید تأکید کرد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش مهم‌ترین دستگاه برای انتقال شناخت درست از تاریخ، فرهنگ، تمدن، مفاخر و هویت ایرانی ـ اسلامی به نسل جدید است، افزود: اگر دانش‌آموزان این مفاهیم را نشناسند و با میراث تاریخی و فرهنگی کشور ارتباط برقرار نکنند، ایجاد کتابخانه‌ها و مراکز پژوهشی به‌تنهایی نمی‌تواند ما را به هدف اصلی برساند.

معلمان؛ حلقه مؤثر انتقال ایران‌شناسی به دانش‌آموزان

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت معلمان و دبیران در مسیر توسعه ایران‌شناسی، ادامه داد: معلمان و دبیران حوزه‌های تاریخ، ادبیات، جغرافیا، علوم اجتماعی و هنر می‌توانند واسطه‌ای مؤثر برای انتقال مفاهیم ایران‌شناسی به دانش‌آموزان باشند و باید از این ظرفیت در برنامه‌های مشترک آموزش و پرورش و بنیاد ایران‌شناسی استفاده کرد.

شریفی، استان‌شناسی را یکی از زمینه‌های مهم فعالیت مشترک دانست و تصریح کرد: معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگی، تاریخ و جغرافیای استان، آداب و رسوم، ادبیات و گویش‌های محلی و شخصیت‌های اثرگذار سمنان باید در برنامه‌های مشترک مورد توجه قرار گیرد تا دانش‌آموزان با ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان‌های مختلف استان آشنایی بیشتری پیدا کنند.

وی تولید محتوای جذاب و متناسب با فضای رسانه‌ای نسل جدید را از دیگر زمینه‌های همکاری عنوان کرد و گفت: در کنار محتوای کتاب‌های درسی، می‌توان با تولید محتوای دیجیتال، پادکست، فیلم کوتاه و استفاده از قالب‌های نوین، مفاهیم مرتبط با ایران‌شناسی و استان‌شناسی را با زبان و شیوه‌ای جذاب به دانش‌آموزان ارائه کرد.

پیشنهاد تدوین تفاهم‌نامه برای تولید محتوای دانش‌آموزمحور

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با پیشنهاد تدوین تفاهم‌نامه همکاری میان آموزش و پرورش، بنیاد ایران‌شناسی و مجموعه‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود می‌توان تولید محتوای فرهنگی و آموزشی ویژه دانش‌آموزان را توسعه داد و از ظرفیت مجموعه‌های تخصصی برای تولید آثار متناسب با نیاز نسل جدید بهره گرفت.

شریفی با تأکید بر آمادگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان سمنان برای اجرای برنامه‌های مشترک با بنیاد ایران‌شناسی، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی برای شروع این اقدامات است و آموزش و پرورش استان آماده است در طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک، به‌ویژه جشنواره استان‌شناسی و برنامه‌های دانش‌آموزمحور، همکاری لازم را داشته باشد.