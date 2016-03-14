افزایش ساعات کاری مراکز معاینه فنی/ رونق معاینه فنی در زمستان

سید نواب حسینی منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ساعات کاری برخی مراکز معاینه فنی گفت: هر ساله در ماه پایانی سال تعداد مراجعه کنندگان به مراکز معاینه فنی افزایش پیدا می کند به همین دلیل برخی از مراکز معاینه فنی تا ساعات ۶ بعد از ظهر، برخی از مراکز نیز در روزهای پنج شنبه و جمعه به شهروندان خدمات رسانی می کنند. همچنین ۴ مرکز نیز در ایام تعطیلات نوروزی باز هستند.

وی ادامه داد: در فصل زمستان و پس از آلودگی های هوا به دلیل برخورد پلیس با خودروهای فاقد برگه معاینه، تعداد مراجعه کنندگان به مراکز معاینه فنی افزایش پیدا کرد.

به گفته حسینی منش در این مدت تعداد مراجعه کننده ۲ تا ۳ برابر شد اما افزایش تعداد مراجعه کنندگان در اسفند ماه بر اساس رسم هر ساله بوده و تعداد مراجعه کنندگان نسبت به اسفند سال گذشته افزایش پیدا نکرده است.

وی به مسافران نوروزی توصیه کرد پیش از سفر به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده تا سفر ایمنی داشته باشند و معاینه خودروهای خود را به ایام پایانی سال موکول نکنند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران همچنین از فعالیت چهار مرکز معاینه فنی شهر تهران در ایام تعطیلات نوروز خبر داد و گفت: با اشاره به افزایش تقاضای سفر در این ایام و اهمیت انجام کنترل ایمنی خودروها قبل از سفر؛ در ایام تعطیلات نوروز از دوم تا ششم فروردین ماه مراکز آبشناسان، الغدیر، خاوران و امام رضا(ع) با ظرفیت کامل از ساعت ۸ تا ۱۴ آماده پذیرش خودروهای مراجعه کننده خواهند بود و از هفتم فروردین تا پایان یازدهم کلیه مراکز به استثنای مراکز آبشناسان و الغدیر به شهروندان ارائه خدمات خواهند کرد همچنین درآخرین روز سال ۲۹ اسفند ماه همچون روزهای عادی کلیه مراکز فعال هستند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی در خصوص تاثیر انجام معاینه فنی در کاهش تصادفات جاده ای گفت: بر اساس تحقیقات و مطالعات جهانی یکی از اقدامات موثر برای کاهش تصادفات و آمار تلفات جانی در جاده ها کنترل وسایل نقلیه از حیث استفاده تجهیزات محدود کننده سرعت در وسایل نقلیه، ارتقای استانداردهای ایمنی، نظارت و کنترل مستمر ایمنی خودروها با انجام معاینه فنی و سرویس و نگهداری منظم خودروها طبق دستورالعمل سازنده است که بدون تردید لازمه اجرایی شدن این راهکارها در کنترل وسایل نقلیه نیازمند وضع قوانین الزام آور و تعیین جایگاه و وظایف سازمانها و متولیان این امر به خصوصو همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور در این ارتباط خواهد بود.

به گفته وی، با گذشت ۱۵ سال از افتتاح اولین مرکز مکانیزه معاینه فنی توسط شهرداری تهران در حوزه معاینه فنی اقدامات خوبی در زمینه وضع قوانین و مشخص کردن مسئولیت سازمانها انجام شده که با عنایت به افزایش کمی تعداد این مراکز در سطح کشور و اهمیت موضوع نظارت و وحدت رویه در انجام معاینه فنی، این دستورالعملها و ضوابط نیاز به بازبینی دارد. خوشبختانه از سال گذشته در همین راستا اقدامات موثری در بحث ارتقا نظارت و به روز رسانی دستورالعملها و سیستماتیک کردن نحوه رصد خودروهای فاقد معاینه فنی توسط پلیس انجام شده و با اجرای آن بزودی شاهد تغییرات محسوس در سامان بخشی به معاینه فنی در کشور خواهیم بود.

حسینی منش با اشاره به اینکه یکی از مدارک مهمی که هر ساله در سفرهای نوروزی توسط پلیس راهور به جد کنترل می شود معاینه فنی خودروهاست، تصریح کرد: به شهروندان توصیه می شود خارج از الزام قانونی برای سلامت خود و خانواده، صرف مشمول و یا غیرمشمول بودن خودرو، برای اخذ معاینه فنی حتماٌ قبل از سفر به یکی از مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و از وضعیت عمومی و ایمنی خودرو نظیر وضعیت ترمز و کمک فنر، وضعیت اتصالات جلوبندی، وضعیت اهرم بندی فرمان، میزان فرمان و...مطلع شوند.