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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۶

دستگاه خشک‌کن هیبریدی خورشیدی ساخته شد

دستگاه خشک‌کن هیبریدی خورشیدی ساخته شد

برای اولین بار در ایران دستگاه خشک‌کن هیبریدی خورشیدی به روش چرخه سیال در دانشگاه تهران ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی صمیمی اخیجهانی اولین دانشجوی دکترای مکانیک ماشین‌های کشاورزی پردیس ابوریحان، دستگاه خشک‌کن هیبریدی خورشیدی به روش چرخه سیال را طراحی و تولید کرد.

ساخت این دستگاه که موضوع رساله دکترای ا‌ین دانشجوی دانشگاه تهران است، با راهنمایی اکبر عرب محمدحسینی و با مشاوره محمدحسین کیان‌مهر در هفت نیم‌سال تحصیلی و با چاپ دو مقاله علمی و پژوهشی منتج از رساله در نشریات معتبر علمی و پژوهشی، به پایان رسیده است.

دستگاه مذکور که برای اولین‌بار در ایران طراحی و ساخته شده است قادر خواهد بود بخشی از مشکلات فرآوری محصولات کشاورزی را مرتفع کند.

کد مطلب 3579909

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