به گزارش خبرگزاری مهر، هادی صمیمی اخیجهانی اولین دانشجوی دکترای مکانیک ماشین‌های کشاورزی پردیس ابوریحان، دستگاه خشک‌کن هیبریدی خورشیدی به روش چرخه سیال را طراحی و تولید کرد.

ساخت این دستگاه که موضوع رساله دکترای ا‌ین دانشجوی دانشگاه تهران است، با راهنمایی اکبر عرب محمدحسینی و با مشاوره محمدحسین کیان‌مهر در هفت نیم‌سال تحصیلی و با چاپ دو مقاله علمی و پژوهشی منتج از رساله در نشریات معتبر علمی و پژوهشی، به پایان رسیده است.

دستگاه مذکور که برای اولین‌بار در ایران طراحی و ساخته شده است قادر خواهد بود بخشی از مشکلات فرآوری محصولات کشاورزی را مرتفع کند.