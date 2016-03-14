۵۴۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شد/افزایش ۱۳ درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون ۵۴۰ تن انواع مخدر در کشور کشف شده است، اظهار داشت: ۴۰۰ تن از این میزان مواد کشف شده مربوط به ماده مخدر تریاک است.

وی با بیان اینکه ۸۰ تن از مواد مخدر کشف شده مربوط به ماده مخدر حشیش است، تصریح کرد: هروئین با ۱۵ تن رتبه سوم را در میان انواع مخدر کشف شده در سالجاری دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون ۳۴۵ هزار نفر در رابطه با مواد مخدر دستگیر شده اند، گفت: ۱۱۰ هزار نفر از این افراد معتادان مواد مخدر بوده اند.

سردار مویدی با بیان اینکه ۲ هزار و ۶۰ باند مواد مخدر از ابتدای سال متلاشی شده اند، تصریح کرد: هزار و ۲۰ قبضه اسلحه از این باندها کشف شده است.

وی یادآور شد: همچنین ۱۹۰ آشپزخانه تهیه مواد مخدر در کشور متلاشی شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با تاکید بر اینکه در مجموع میزان کشفیات مواد مخدر در سالجاری ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ افزایش یافته است، افزود: میزان عملیات ها و تحرک های نیروی انتظامی در کل کشور بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته است.

سردار مویدی با بیان اینکه ۶۰ نفر قاچاقچی مسلح مواد مخدر امسال توسط نیروی انتظامی و با رعایت مقررات و ضوابط به هلاکت رسیده اند، تصریح کرد: امسال سه نفر از همکاران ما در پلیس مبارزه با مواد مخدر جان خود را از دست داده و به شهادت رسیده اند.

وی افزود: امسال شاهد کاهش ۷۰ درصدی تلفات جانی نیروی انتظامی در مبارزه با سوداگران مرگ بوده ایم.