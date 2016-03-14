هرمز جزیره عجایب ۷۰ رنگ/جزیره ای که باید آن را قبل از مرگ دید

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: جزیره ای به مساحت ۴۲ کیلومترمربع در ورودی خلیج فارس و در ۸ کیلومتری بندر عباس واقع شده. به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به تنگه هرمز از لحاظ بازرگانی و راهبردی اهمیت زیادی دارد. فاصله این جزیره از جزیره قشم با قایق تندرو و در حالت طبیعی آب و هوایی حدود ۳۰ دقیقه است. اما فاصله بندرعباس تا هرمز بیشتر از ۳۰ دقیقه است.

در روزگار قدیم این جزیره محل ارتباط تجار شرقی و اروپایی و آفریقایی بوده است، سال ۱۲۷۲ میلادی مارکوپولو در راه سفر به چین از هرمز دیدن کرد، او هرمز را در نزدیکی شهر آباد میناب توصیف می کند و می نویسد: بازرگانان هندی با کشتیهای پر از ادویه، سنگهای قیمتی، مروارید، لباسهای ابریشمی، طلا و عاج فیل و دیگر کالاها به هرمز می آیند و کالاهای خود را به بازرگانان در هرمز عرضه می کنند.

تجار آفریقایی بیشتر چوبهایی معروف به چوب چندل را به این منطقه می آوردند که دریانوردان جنوبی از این چوبها برای ساخت لنج استفاده می کردند، تجار چینی بیشتر پارچه های ابریشمی را برای فروش به هرمز آورده و تجار هندی انواع ادویه های مختلف را به این منطقه جهت فروش حمل می کردند.

جزیره هرمز، نگین خلیج فارس و کلید طلایی تجارت منطقه جزیره ای که رونق اقتصادی، اشتغالزایی معادن خاک سرخ و نمک، رفت و آمد لنجهای تجاری و باربری برای بارگیری خاک سرخ و نمک این جزیره به کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی زبان زده خاص و عام بود امروزه سایه شوم بیکاری و رکود اقتصادی آن؛ مردم این جزیره را از پا درآورده است.

جزیره هرمز که یکی از سوگلی های جزایر خلیج فارس محسوب می شود، با عجایب و شگفتی های مختص به خودش می تواند یک منطقه جذاب و دیدنی برای آدم های ماجراجو و اهل سفر باشد.

مسافران و گردشگران می توانند از بندرشهید حقانی با استفاده از شناورهای مسافری استاندارد عازم جزیره هرمز شوند، همچنین از قشم هم می توان به سمت جزیره هرمز سفر کرد.

جزیره هرمز پر از شگفتی های مختلف است که باعث می شود کمپ زدن در هر نقطه ای از آن ویژگی ها و دیدنی های منحصر به فرد خود را داشته باشد. سعی کنید جایی کمپ بزنید که فاصله زیادی تا دریا نداشته باشد و بتوانید هر وقت که اراده کردید از زیبایی و شکوه موج ها لذت ببرید. دشت کوچک هرمز زیستگاه آهوهای زیادی هست که در دنیا بی نظیر است.

جنگل های مانگرو با پوشش حرا، اجتماعی دست کاشت است و بر یک پهنه گلی قرار دارد و زیستگاه ۲۰ گونه پرنده آبزی و کنار آبزی محسوب می شود. به دلیل خاک نمکی و آب های شور در این جزیره گونه های گیاهی جز این گونه به ندرت یافت می شود، اما این گونه به دلیل مکانیزم ویژه ای که برای مقابله با شوری آب های دریایی دارد در سواحل گرمسیری و نیمه گرمسیری یافت می شود. دیدن این پوشش گیاهی عجیب هم خالی از لطف نیست.

یکی دیگر از جاذبه های این جزیره مخصوصا برای علاقمندان علوم ژئومورفولوژی تنوع بالای سنگ ها و کانی های موجود در این جزیره است.قسمت عظم جزیره رو گنبد نمکی تشکیل می دهد و در بخش های جنوبی سنگ نمک و سنگ های دیگه به شکل بلور های عظیم موجود است.

یکی دیگر از جذابیت های سواحلی که در کنار کوه و ارتفاعات سنگی در این جزیره قرار دارند وجود غارهای دریایی هست که در جنوب و جنوب غرب جزیره قابل مشاهده است. این منظره های بکر با صدای آرامش بخش موج ها و تابش نور گرم آفتاب، استراحتگاه های مناسبی برای ماجراجویی هایتان در این جزیره حساب می شود.

برج ناقوس، قلعه پرتغالی ها، قصر صورت، خانه زعفرانی، از جاذبه های گردشگری این جزیره است. این جزیره به علت موقعیت جغرافیایی آن و مجاورت با تنگه هرمز، کلید خلیج فارس می‌نامند. همین موقعیت است که آن را در طول تاریخ، از نظر راهبردی و بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار ساخته‌ است.

هرموز اصلاً نام بندری معتبر در مصب رود میناب با خلیج فارس بوده است. شهر میناب کنونی برروی خرابه‌های این بندر ساخته شده است. هرموز قدیم در اوایل عهد مغول تجارت پر رونقی داشته است. با هجوم مغولان در حدود سال ۷۰۰ هجری، مردم شهر هرمز ابتدا به جزیره قشم و سپس به جزیره هرموز که در آن زمان زرون (معرب آن جرون که بعدها نام بندری در محل بندر عباس کنونی شد و به تلفظ پرتغالی بندر گمبرون خوانده شد) نام داشت کوچ کردند و شهری در آن بنا کردند و نام آنرا به یاد شهر قدیم خود هرموز گذاشتند.

به تدریج و طی قرون بعد این شهر نام خود را به همه جزیره داد و بندر جرون (گمبرون بعدی) نام خود را از آن وام گرفت. عظمت شهر و جزیره هرموز به قدری شد که دو قرن بعد و تا زمانی که توسط پرتغالی‌ها اشغال شد مرکز ولایات خلیج فارس از جمله بحرین بوده است.

در سال ۹۰۹ دریانورد پرتغالی آلفونسو د آلبوکرک که به مستعمرات پرتغال در آسیا سفر کرده بود بر حسب اتفاق گذرش به خلیج فارس افتاد و با آن نواحی آشنایی پیدا کرد و بلافاصله با حضور در دربار مانوئل پادشاه پرتغال طرح خود برای اشغال جزایر خلیج فارس را ارائه نمود و به تصویب رساند. او در سال ۹۱۲ به خلیج فارس بازگشت و پس از کشتار و وحشیگری فراوان موفق به فتح هرموز در سال ۹۱۳ گردید و قلعه‌ای در جزیره هرمز ساخت.

مردم هرمز در طول سالهای اشغال مکرراً سر به شورش برداشتند که مهم‌ترین این شورشها مربوط به سالهای ۹۱۹ شمسی، ۹۲۵ شمسی، ۹۲۸ شمسی و ۹۵۷ شمسی بوده‌اند. جزیره در سال ۱۰۳۱ توسط یکی از امرای شاه عباس به نام امام قلی خان از اشغال خارج و آزاد شد. هم اکنون آثار و خرابه‌های ابنیه و قلعه پرتغالی‌ها و توپهای آن در شمال جزیره در نزدیکی آبادی‌های فعلی دیده می‌شود.

شاه عباس در سال ۱۶۲۲ میلادی جزیره هرموز و سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس را از اشغال پرتغالی‌ها خارج ساخت و شهرهای هرموز و گمبرون را تخریب کرد و بندر عباس فعلی را بر خرابه‌های گمبرون استوار کرد. هرمز امروز به هیچ عنوان رونق گذشته را ندارد.

در مسیر دریایی قشم به جزیره هرمز کوه‌هایی به رنگ زرد، سفید و قرمز دیده می‌شود. در میان این کوه‌ها، کوه قرمز رنگی وجود دارد که خاکش خوراکی است و مردم محلی از خاک سرخ آن به عنوان ادویه در طبخ ماهی و نان و تهیه ترشی، مربا و سُس استفاده می‌کنند.

جزیره هرمز مانند صدفی با ۱۴.۹ کیلومتر مربع در جنوب شرقی بندرعباس و در میان آب‌های خلیج فارس قرار گرفته است. سطح جزیره هرمز را طبقات رسوبی و آتشفشانی تشکیل داده است. طبقات نمکی نیز به صورت تپه‌هایی قسمت اعظم جزیره را پوشانده‌اند و اغلب از جنس نمک طعام هستند. بلندترین نقطه آن ۱۸۶ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و بزرگ ترین قطر آن هشت کیلومتر است.

به دلیل بارش‌های اندک جوی و نمکی بودن خاک و شور بودن آب، هیچ نوع مرتع و گیاهی در جزیره وجود ندارد. استخراج و صدور خاک سرخ جزیره هرمز یکی از مهم ترین منابع درآمد اهالی است. نمک آبی و سنگ لاشه از دیگر معادن این جزیره است. شهر هرمز مرکز جزیره هرمز است. این جزیره فاقد آب شیرین است و آب آشامیدنی آن از بندرعباس تامین می‌شود.

جزیره هرمز در میان زمین شناسان به علت این که از انواع خاک های مختلف تشکیل شده و تنوع بالایی دارد به بهشت زمین شناسی مشهور شده است.

آوریل سال ۱۶۲۲ سپاه ایران جزیره هرمز را از بزرگترین امپراتور قرن باز پس گرفت و جایگاه خود را در جهان در فهرست ابرقدرتهای قرن شانزدهم ثبت کرد. انگلیسی‌ها نیز ۴ کشتی خود را با خدمه فنی در اختیار ارتش امام قلی خان گذاشتند. آلبوکرک (پرتغالی) اعتقاد داشت هرکشوری که سه نقطه مالاگا- عدن و هرمز را در اختیار داشته باشد بر تجارت دنیا حاکم خواهد بود.

اهمیت هرمز آنقدر بود که استعمارگران انگلیسی را نیز به طمع انداخته بود. سپاه ایران بدلیل شکایت‌های ایرانیان گمرون قصد تنبیه پرتغالی‌ها در خلیج فارس کرد و نه تنها جزیره هرمز را آزاد ساخت بلکه پرتغالی‌ها را تا مومباسا درکنیا مجبور به عقب نشینی کرد. و این مقدمه‌ای برای شکست‌های پی در پی پرتغال در شرق آفریقا. شد و با حمایت شاه ایران، امام مسقط موفق شد قلعه عظیم ممباسا را در جنگ خونینی که به جنگ صلیبی ممباسا معروف است را تصرف کند. ایران تا سال ۱۸۲۰ پرچمدار تمام خلیج فارس و دریای عمان و بحر فارس شد.

انگلیس که از شکست پرتغال خرسند بودندو به قدرت ایران اعتراف داشتندوایران را تنها رقیب قدرتمند عثمانی‌ها می‌دانستند. حتی درعهدنامه مجمل ۱۸۰۹ و عهدنامه مفصل ۱۸۱۲ مجمل و مفصل زمانی که انگلیس به عنوان ابرقدرت جهان ظهواملای آن هرموز یا برگرفته از کلمات خورموز یا خورموغ به معنی لنگرگاه و بندر ایالت موغستان (میناب) بوده است که به واسطه کثرت استفاده از غلط مشهور امروزه هرمز خوانده می‌شود. خواجه حافظ شیرازی گفته است: شاه یزدم دید و مدحش گفتم و هیچم نداد /شاه هرموزم ندید و بی سخن صد لطف کرد

جزیره هرمز در وسط مرتفع شامل تپه و کوه‌های آتشفشانی و نمکی است بلندترین نقطه آن ۲۱۰ متر ارتفاع دارد، اطراف آن را جلگه‌های پست و همواری پوشانده‌است، معادن خاک سرخ و نمک سفید آن شهرت فراوانی دارد.

معرفی نانهای جزیره هرمز

در خانه های جزیره هرمز در زمستان و تابستان بیش از ۱۲ نوع نان پخت می شود که در اکثر آنها روغن و سوراغ به کار برده می شودکه خود یکی از جاذبههی گردشگری این جزیره محسوب می شود که هر گردشگری که برای دیدن جاذبه های طبیعی این جزیره سفر می کند اول باید از این نان صرف کند تا طمع و مزه این نان لای دندان هایش را تا چند روزی احساس کند.

این نان ها را در اصطلاح محلی نان تموشی (توی مشتی)،‌نان دستی، نان رخته (Rekhte) ریخته، نان چووائی، نان لیهی، نان بالا تاوه ای، نان خمیر بدون روغن، نان تخم مرغی، نان سوراغی و نان مهیاوه ای می گویند.

نان تموشی (Toumoushy) : برای تهیه نان تموشی (توی مشتی) در ابتدا تاوه را روی پریموس می گذارند و هنگامی که تاوه داغ شد آرد را شل و آبکی درست می کنند و آن را با دست برمی دارند و روی تابه داغ می کشند و خوب پهن می کنند و بدین صورت نان پخته می شود و بعد به آن مایه قرمز رنگ به سوراغ گفته می شود مالیده می شود و بعد از روغن مالی آن نان را بر می دارند و می خورند.

نان دستی: برای تهیه نان دستی، بعد از تهیه ی خمیر، آن را به صورت چانه در می آورند و سپس چانه را با دست یا چوب پهن می کند و بعد خمیر را روی تاوه ی داغ می گذارند. وقتی که روی آن پخته و سرخ شد آن را برمی دارند تا روی دیگرش هم سرخ شود. وقتی نان به اندازه کافی برشته شد با شاخه درخت خرما، مقداری آب سوراغ که همان ماهی ساردین مخلوط با خاک سرخ و روغن آب کرده است، روی نان می پاشند و سپس نان را از تاوه درآورده و مصرف می کنند.

نان بالا تاوه: آرد را خمیر کرده و می گذارند تا پف کرده و بالا یباید. صبح روز بعد کمی خمیر بر می دارند و آن را خوب پهن می کنند و رویش کمی روغن می مالند و آن را تا می می کنند و دوباره خمیر را پهن کرده و با دست در تابه داغ می زنند.

نان خمیر: آرد را خمیر می کنند و مقداری شکر را با آن مخلوط مخلوط می کنند و تا صبح خمیر را می گذارند تا بماند. صبح خمیر را چانه می کنند و بعد چانه ها را پهن می نمایند و سپس توی تابه داغ می ریزند و چانه را در تابه می اندازند و صبر می کنند تا نان قرمز شود. سپس طرف دیگر نان را سرخ می کنند. در این وقت نان حاضر است.

نان کروسی: چون نان کروسی از سایر نان ها کلفت تر است طرز تهیه آن نیز فرق می کند. برای تهیه این نان تابه مخصوصی را که دارای شش گودال حفره مانند است روی چراغ پریموس می گذارند. در ابتدا داخل هر شش گودال را روغن می ریزند و سپس آن را با آرد پر می کنند تا با روغن پخته شود.

نان تخم مرغی : برای تهیه نام تخم مرغی، آرد را هنگام خمیر کردن با تخم مرغ و شکر مخلوط می کنند و در تابه می پزند.

نان کپوک (Kapok) : برای پختن نان کپوک در ابتدا آرد را خمیر می کنند و بعد آن را چانه چانه کرده و به تنور می زنند تا بپزد. تنور مخصوص طبخ نان کپوک از نوع تنورهای کوچک است که با هیزم گرم می شود.

این نوع نان که بیشتر از مصرف خانه تهیه می شود به ندرت در کوچه ها و بازار هرمز به فروش می رسد.