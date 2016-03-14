اخطاریه ۴ روزه هواشناسی به کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، بهدنبال اطلاعیه شماره ۱۰۸ و اخطاریه شماره ۶۷ سازمان هواشناسی مبنی بر افزایش بارشها و کاهش دما؛ اداره هواشناسی کشاورزی اخطاریهای را بهشرح ذیل صادر کرد:
سه شنبه ۲۵/۱۲/۹۴: شدت بارش و رگبار، رعدوبرق و گاهی وزش باد شدید موقت در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، لرستان، خوزستان، غرب بوشهر، غرب فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان و یزد.
بارش برف در ارتفاعات استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، لرستان و چهارمحال و بختیاری.
بارش برف و باران در ارتفاعات البرز شامل ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان.
روند کاهش دما نسبت به روز دوشنبه در استانهای آذربایجان شرقی و غربی(۲ تا ۵ درجه کاهش دما) ، اردیبل(نیمه شمالی ۴ تا ۱۰ درجه و نیمه جنوبی ۲ تا ۵ درجه)، زنجان، قزوین، گیلا ن(۴ تا ۸ درجه)، مازندران و گلستان و خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ( ۵ تا ۱۲ درجه)، استانهای تهران و البرز( ۲ تا ۴ درجه).
چهارشنبه ۲۶/۱۲/۹۴: شدت بارش رگبار، رعدوبرق و گاهی وزش باد شدید موقت در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال سمنان که در ارتفاعات این مناطق بارش به شکل برف پیشبینی میشود.
همچنین رگبار، رعدوبرق و گاهی وزش باد شدید موقت در شمال هرمزگان.
روند کاهش دما نسبت به روز سه شنبه در استانهای آذربایجان شرقی و غربی(تا ۲ درجه کاهش دما)، اردیبل(تا ۲ درجه)، زنجان، قزوین، گیلا ن(تا ۲ درجه)، مازندران و گلستان و خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی (تا ۲ درجه).
پنجشنبه ۲۷/۱۲/۹۴: شدت بارش، رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد شدید موقت در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، کردستان، گیلان، مازندران و گلستان.
روند کاهش دما نسبت به روز چهارشنبه در استانهای آذربایجان شرقی و غربی(۲ تا ۶ درجه کاهش دما) ، اردیبل(۶ درجه)، زنجان، قزوین، گیلا ن(تا ۵ درجه)، مازندران، گلستان و خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی (تا ۴ درجه).
جمعه ۲۸/۱۲/۹۴: شدت بارش در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و سواحل دریای خزر و قسمتهای غرب کشور (لرستان)
روز جمعه ماندگاری هوای سرد، در استانهای ذکر شده در روز پنجشنبه، وجود دارد.
بر این اساس لازم است کشاورزان تمهیدات و توصیههای زیر را بهکار گیرند.
عدم هرس در باغات انگور و درختان میوه هسته دار تا پایان هفته
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها از روز سه شنبه
ضرورت احداث زهکش در باغات و مزارع
استقرار کلنیهای زنبور عسل در مناطق پائین دست
اطمینان از استحکام گلخانهها به دلیل وزش باد شدید
برقراری تمهیدات مواجهه با سرما و کاهش دما در باغات و مزارع
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