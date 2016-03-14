اخطاریه ۴ روزه هواشناسی به کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، به‌دنبال اطلاعیه شماره ۱۰۸ و اخطاریه شماره ۶۷ سازمان هواشناسی مبنی بر افزایش بارش‌ها و کاهش دما؛ اداره هواشناسی کشاورزی اخطاریه‌ای را به‌شرح ذیل صادر کرد:

سه شنبه ۲۵/۱۲/۹۴: شدت بارش و رگبار، رعدوبرق و گاهی وزش باد شدید موقت در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، لرستان، خوزستان، غرب بوشهر، غرب فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان و یزد.

بارش برف در ارتفاعات استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، لرستان و چهارمحال و بختیاری.

بارش برف و باران در ارتفاعات البرز شامل ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان.

روند کاهش دما نسبت به روز دوشنبه در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی(۲ تا ۵ درجه کاهش دما) ، اردیبل(نیمه شمالی ۴ تا ۱۰ درجه و نیمه جنوبی ۲ تا ۵ درجه)، زنجان، قزوین، گیلا ن(۴ تا ۸ درجه)، مازندران و گلستان و خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ( ۵ تا ۱۲ درجه)، استان‌های تهران و البرز( ۲ تا ۴ درجه).

چهارشنبه ۲۶/۱۲/۹۴: شدت بارش رگبار، رعدوبرق و گاهی وزش باد شدید موقت در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال سمنان که در ارتفاعات این مناطق بارش به شکل برف پیش‌بینی می‌شود.

همچنین رگبار، رعدوبرق و گاهی وزش باد شدید موقت در شمال هرمزگان.

روند کاهش دما نسبت به روز سه شنبه در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی(تا ۲ درجه کاهش دما)، اردیبل(تا ۲ درجه)، زنجان، قزوین، گیلا ن(تا ۲ درجه)، مازندران و گلستان و خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی (تا ۲ درجه).

پنجشنبه ۲۷/۱۲/۹۴: شدت بارش، رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد شدید موقت در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، کردستان، گیلان، مازندران و گلستان.

روند کاهش دما نسبت به روز چهارشنبه در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی(۲ تا ۶ درجه کاهش دما) ، اردیبل(۶ درجه)، زنجان، قزوین، گیلا ن(تا ۵ درجه)، مازندران، گلستان و خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی (تا ۴ درجه).

جمعه ۲۸/۱۲/۹۴: شدت بارش در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و سواحل دریای خزر و قسمت‌های غرب کشور (لرستان)

روز جمعه ماندگاری هوای سرد، در استان‌های ذکر شده در روز پنجشنبه، وجود دارد.

بر این اساس لازم است کشاورزان تمهیدات و توصیه‌های زیر را به‌کار گیرند.

عدم هرس در باغات انگور و درختان میوه هسته دار تا پایان هفته

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها از روز سه شنبه

ضرورت احداث زهکش در باغات و مزارع

استقرار کلنی‌های زنبور عسل در مناطق پائین دست

اطمینان از استحکام گلخانه‌ها به دلیل وزش باد شدید

برقراری تمهیدات مواجهه با سرما و کاهش دما در باغات و مزارع