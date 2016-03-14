ایران از اجرای طرح فریز نفتی مستثنی شد/ افزایش تولید حق ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، «الکساندر نواک» امروز در حاشیه دیدار و گفتگو با زنگنه وزیر نفت ایران در پاسخ به این پرسش مهر که آیا حق ایران است که از اجرای طرح فریز نفتی با توجه به شرایط تحریم های گذشته مستثنی شود؟ گفت: امروز با وزیر نفت ایران درباره اجرای طرح فریز نفتی دیدار و مذاکرات متعددی کردیم و شرایط بازار نفت را مورد بررسی قرار دادیم.

وزیر انرژی فدراسیون روسیه با تاکید بر اینکه هم اکنون بازار جهانی نفت در شرایط متلاطمی به سر می برد، افزود: در طول یک‌ونیم سال اخیر با کاهش قیمت نفت خام روبرو بوده ایم و از اینرو، تولیدکنندگان اصلی نفت باید با یکدیگر هماهنگ باشند.

این عضو کابینه دولت روسیه با تاکید بر اینکه در دوران تحریم سطح تولید نفت خام ایران کاهش یافته است، اظهارداشت: موضع و سیاست فعلی ایران افزایش تولید نفت است که آن را درک می کنیم. نواک با اشاره به چارچوب هماهنگی های کشورهای عضو اوپک و غیر عضو اوپک تاکید کرد: باید در چارچوب این همکاری ها و هماهنگی ها بین اوپکی ها و غیراوپکی ها به توافق برسیم که افزایش تولید نفت حق ایران است.

این مقام ارشد روس، تاکید کرد: به عبارت دیگر ایران حق دارد که یک راه خاص و منحصربه‌فرد خود را داشته باشد و برای افزایش تولید نفت خام اقدام کند. نواک همچنین با اشاره به مذاکرات انجام شده امروز با وزیر نفت ایران به منظور توسعه و بهره‌برداری میادین نفت و گاز تایید کرد: در کنار توسعه میادین، سوآپ، LNG و قراردادهای جدید نفتی از دیگر محورهای مذاکرات با وزیر نفت ایران بوده است.

وزیر انرژی روسیه با اشاره به توافق رهبران دو کشور برای توسعه و همکاری های مشترک شرکت های نفت و گاز ایران و روسیه خاطرنشان کرد: هنوز شرایط قراردادهای نفتی ایران نهایی نشده، با این وجود در آینده همکاری های دو جانبه دو کشور در حوزه نفت، گاز و انرژی توسعه می‌یابد.