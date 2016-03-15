۵۳ بقعه متبرکه در خراسان رضوی ظرفیت اسکان و پذیرایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال ایزدی صبح سه شنبه در نشست خبری طرح «آرامش بهاری» در محل اتاق جلسات اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به اسکان ۱۳۸ هزار و ۷۲۳ نفر در بقاع متبرکه استان در نوروز ۹۴ افزود: از این فرصت برای مشاوره وقف به خوبی استفاده شد که در این خصوص ۴۵ وقف صورت گرفت.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به استقبال زائران داخلی و خارجی از بقاع متبرکه استان گفت: نوروز ۹۴ بقاع متبرکه استان میزبان ۲ میلیون و ۴۸۰ زائر و گردشگر داخلی و خارجی بوده که بیش از ۳۵۰ هزار نفر از آنان گردشگران خارجی بودند.

وی با بیان اینکه ۳۲ هزار نفر در برنامه های لحظه تحویل سال بقاع متبرکه در نوروز سال جاری شرکت داشتند، افزود: در نوروز ۹۴، سه هزار و ۸۵۳ نفر عوامل اجرایی، خدام، هیئت امنا بقاع و فعالان فرهنگی در خدمت زائران و مسافران نوروزی بودند.

حجت الاسلام ایزدی با بیان اینکه اسکان زائران نسبت به سال گذشته بهتر شده است، گفت: در حال حاضر ۵۳ بقعه استان ظرفیت اسکان زائر و مسافر دارند که در مشهد سه بقعه ظرفیت اسکان دارند.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی اظهار کرد: ایام نوروز فرصت خوبی است تا از ظرفیت بقاع متبرکه جهت پرداختن به منویات رهبری استفاده کرد چرا که در این ایام این اماکن مخاطبان زیادی را جذب می کند.