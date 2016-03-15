خیمه های نماز در ورودی شهرهای هرمزگان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن فروزان‌نژاد ظهر سه شنبه در نشست شورای اقامه نماز استان هرمزگان با بیان اینکه تاکید مقام معظم رهبری بر فعالیت کارآمد و تاثیرگذار برای ترویج فرهنگ نماز است، اظهار داشت: سال ۹۴ با نام گرامی فاطمه زهرا (س) آغاز و به پایان رسید و این یعنی مردم یک سال با نام این بانوی گرامی الفت داشته‌اند.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که دستگاه‌های مختلف به طور حقیقی و موثر در ترویج فرهنگ نماز پای کار باشند تا فرهنگ نورانی نماز بیش از پیش در جامعه ترویج و حاکم شود.

رئیس ستاد اقامه نماز هرمزگان با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروز، اضافه کرد: مقرر شده در ۱۲ بوستان استان هرمزگان و تعدادی از مدارس که مسافران نوروزی اسکان پیدا می کنند، هر روز نماز جماعت برگزار شود.

حجت الاسلام فروزان‌نژاد همچنین از برپایی خیمه های نماز در ورودی تمامی شهرهای استان هرمزگان با همکاری سپاه خبر داد و بیان داشت: بسیاری از مردم هرمزگان را با نام و نماد بازارهای تجاری و گردشگری می‌شناسند‌ و ما باید از فرصت نوروز استفاده کنیم تا وجهه معنوی استان را نیز در قالب فعالیت‌های ترویج فرهنگ نماز به مردم معرفی کنیم.