کمک جالب کودکان روستایی ایران به کودکان فلسطینی

مجله مهر: داستان همدلی ما با مردم مظلوم فلسطین کاری به سن‌وسال و شهر و درآمد ندارد. گاهی پول‌توجیبی‌های چند کودک دبستانی در یک روستای کوچک هم می‌تواند به انتفاضه و آزادی قدس کمک کند. کمک‌هایی که شاید ناچیز باشند؛ اما مبارزان آزادی فلسطین را دلگرم می‌کند.

کمک به فلسطین، کار کلاسی بچه‌ها بود

کمک پنج‌هزار تومانی کودکان کلاس پنجمی روستای ورپشت یکی از این کمک‌های جالب و خاص است که نمونه‌های شبیه آن کم نیست. داستان این کمک را پیگیری کردیم تا به خانم معلم این کلاس رسیدیم. «مریم نخعی» از راز این کار خاص شاگردان کلاسش می‌گوید: «یکی از درس های مطالعات اجتماعی ما درس همدلی بود. شاگردان کلاس من همه گروه‌گروه هستند. یکی از گروه‌ها تصمیم گرفتند که به کودکان فلسطینی کمک کنند. برای همین این گروه چهارپنج نفره با هم پول جمع کردند و به من دادند که به بچه‌های فلسطینی برسانم. من هم این پول را به اسم بچه‌های روستای ورپشت به حساب گروه «امت واحده» ریختم؛ در واقع بچه‌ها با این کارِ کلاسی، همدلی را به صورت عملی تمرین کردند.»

با بچه‌های سرطانی و کار هم همدلی کردیم

کلاس‌پنجمی‌های مدرسه ارشاد، به غیر از کودکان فلسطینی به فکر همدلی با بقیه بچه‌ها هم هستند. «فقط یکی از گروه‌ها کمک به کودکان فلسطینی را انتخاب کردند. بقیه بچه‌ها هم راههای دیگری برای ابراز همدلی خود در پیش گرفتند. یک گروه از بچه‌ها به کودکان سرطانی کمک کردند و یک گروه دیگر هم برای کودکان کار پول جمع کردند.»

دختربچه‌های این مدرسه برای کودکان فلسطینی نقاشی کشیده‌اند و نامه فرستاده‌اند؛ اما کمکهای نقدی خود را به خانم معلم سپرده‌اند. «ماد حتی از نقاشی‌های بچه‌ها یک نمایشگاه کوچک هم در مدرسه برگزارکردیم. معلم جوان این کلاس برای اینکه بچه ها را به صورت عملی با مفهوم همدلی آشنا کند، این پیشنهاد را به دانش‌آموزانش می‌دهد. روستای ورپشت یکی از روستاهای شهرستان تیران و کرون در استان اصفهان است.

در فلسطین نماینده داریم

«امت واحده» یک تشکل مردمی دانشجویی است که در سال 87 و پس از جنگ 22 روزه غزه تشکیل شده و فعالیتهای خیرخواهانه را در تمام کشورهای اسلامی دنبال می‌کند و کمکهای مردمی را به دست مردم منطقه می‌‌رسانند. آقای «رضوی» مسئول گروه امت واحده درباره این کمک‌های مردمی و سرانجام آنها می‌گوید: «ما تقریبا پنج است که داریم کارهای خیریه می‌کنیم. کمک‌های نقدی را به فلطسطین می‌رسانیم. در فلسطین هم گروههای همکار فلسطینی داریم. ما با این نماینده‌ها ارتباط داریم و از آنجایی که از پنج سال پیش آنها را می‌شناسیم، به آنها اعتماد داریم. اینها ذیل پروژه‌ای که تعریف می‌شود، این پولها را هزینه می‌کنند یا به دست مردم می‌رسانند و اطلاعات و مستنداتش را برای ما می‌فرستند.»

منبع تمام کمکهای ما، مردمی است

امت واحده وظیفه خود می‌داند به هر مظلومی از امت اسلامی در جهان کمک کند؛ برای همین زودتر از همه به کمک مردم یمن می‌شتابد. «ما در یمن هم مجموعه خیریه داریم و مدعی هستیم که اولین دور کمکهای ایرانی که وارد شد، متعلق به ماست. در یمن هم یک مجموعه یمنی با ما همکاری می‌کنند. اولین کمک ما هم بیشتر مواد غذایی برنج و رب و ..بود. دور دوم کمک‌ها اول از همه ایتیام و فرزندان شهدا را شناسایی کردیم که ما به اینها ماهانه مبلغی را واریز می‌کنیم. تقریبا به هر یتیمی ماهانه 50دلار کمک‌هزینه زندگی می‌دهیم. مثلا اگر خانواده‌ای سه تا یتیم دارد، به اولی 50 دلار، دومی و سومی هم 30 دلار تعلق می‌گیرد.» آقای رضوی تاکید می‌کند، منبع تمام این مبالغ، کمک‌های مردمی است.