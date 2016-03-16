۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۰۳

فوتسالیست هرمزگانی به اردوی تیم ملی دانشجویان دعوت شد

بندرعباس - دروازه بان فوتسالیست هرمزگانی به اردوی تیم ملی دانشجویان دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی تیم های ملی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران لیست نفراتی از دانشجویان منتخب هر استان را اعلام کرد. از استان هرمزگان تنها یک نفر به اردوی تیم ملی دعوت شد. این اردو در سه مرحله برگزار می شود که اسم حمید بیک دروازه بان فوتسال هرمزگانی در مرحله دوم این اردو دیده می شود.

حمید بیک در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هدف از برگزاری این اردو، آمادگی جهت اعزام به مسابقات آسیایی در کشور قزاقستان در اردیبهشت ماه سال ۹۵ است.

وی افزود: از اینکه به اردوی تیم ملی دانشجویان دعوت شده ام خوشحال هستم و چون تنها نماینده استان در این اردو هستم کار سختی پیش رو دارم و تمام تلاش خود را به کار خواهم گرفت تا نماینده شایسته ای برای هرمزگان باشم.

دروازه بان فوتسال هرمزگان گفت: فصل مسابقاتی لیگ برتر کشور تمام شده و در مورد سال آینده تصمیمی نگرفته ام و فقط در حال آماده شدن برای اردوی تیم ملی دانشجویان هستم.

کد مطلب 3581656

