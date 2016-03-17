سارق حرفه ای در آزادشهر دستگیر شد

فرمانده انتظامی آزادشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای تشدید فعالیت‌ ها و اقدامات پلیس در روزهای پایانی سال، ماموران پلیس آگاهی شهرستان موفق شدند یکی از سارقان سابقه دار حرفه ای كه چند سال فراری بود را شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرهنگ محمدرضا اصلانی افزود: ماموران با تحت كنترل قرار دادن همدستان سارق، مخفیگاه وی را در یکی از استان‌های همجوار شناسایی کردند و طی هماهنگی با مقام قضائی و انتظامی استان همجوار در یك عملیات پلیسی این سارق دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات تكمیلی و با مواجه شدن با دلایل و شواهد پلیسی به ۶۴ فقره انواع سرقت موتورسیكلت، احشام، لوازم داخل خودرو و ... در سطح شهرستان‌ های شرق گلستان اعتراف كرد.

او با بیان اینکه تمامی همدستان این متهم شناسایی و دستگیری شدند، گفت: با بررسی‌های انجام شده ۱۶ نفر از همدستان با سارق مشارکت داشته اند.

اصلانی با اشاره به کشف اموال مسروقه خاطرنشان کرد: در این زمینه، پرونده تشكیل شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آزادشهر رعایت نکردن نکات ایمنی را مهمترین عامل سوء استفاده سارقان دانست و خاظرنشان کرد: از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده موارد مشکوک با مرکز فوریت های ۱۱۰ تماس بگیرند تا پلیس بتواند در همان مراحل اولیه سارقان را دستگیر کند و جلوی فعالیت های بعدی آنان را بگیرد