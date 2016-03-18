عیدی واعظی به کاربران اینترنت و موبایل/تقویت سرعت در ایام نوروز

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات کمیته نوروزی ارتباطات که با هدف تسهیل دسترسی به شبکه های ارتباطی کشور، از یک ماه گذشته آغاز به کار کرده است اظهار داشت: این کمیته در ۳ محور، فعالیت خود را پیگیری می کند که شامل تقویت شبکه اینترنت، ظرفیت سازی آنتن های موبایل و تقویت شبکه انتقال زیرساخت می شود.

وی گفت: هم اکنون همکاران ما در وزارت ارتباطات، در حال شناسایی شهرها و مکانهایی هستند که بیشترین تجمع در ایام نوروز به آنها اختصاص دارد. براین اساس قرار است شبکه اینترنت و ظرفیت آن در این مناطق تقویت شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه در زمینه موبایل نیز برنامه ریزی برای تقویت شبکه موبایل در دستور کار قرار دارد گفت: در مناطق پرتردد و پرترافیک، آنتن های BTS سیار برای افزایش ظرفیت شبکه موبایل کار گذاشته شده است تا مشکلی از نظر مکالمه و ارسال پیامک به وجود نیاید.

وی با اشاره به اینکه افزایش ظرفیت شبکه انتقال زیرساخت ارتباطی کشور از دیگر اقدامات انجام شده است افزود: تمامی سعی مان این است که در عید نوروز ۹۵ تا جایی که ممکن است ظرفیتهای شبکه های ارتباطی افزایش یابد تا مردم بدون مشکل از این شبکه ها استفاده کنند.

واعظی با بیان اینکه عیدی ما به کاربران اینترنت، سرعت و کیفیت مناسب این شبکه در نوروز ۹۵ است، پیش بینی کرد که در برقراری ارتباطات مردم، مشکلی به وجود نخواهد آمد و همانطور که در نوروز ۹۴ نسبت به سالهای گذشته، ارتباطات پایداری وجود داشت، امسال نیز با وضعیت بهتری در دسترسی به شبکه های ارتباطی روبه رو خواهیم بود.