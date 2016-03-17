عوارض داروهای طبیعی و گیاهی شوخی بردار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیرحسین جمشیدی، گفت: تفکری که برخی ها می گویند داروی گیاهی یا طبیعی عوارض ندارد کاملا تفکر غلطی است و خیلی از این فرآورده ها تداخل دارند و نباید با یکدیگر استفاده شوند.

وی افزود: خیلی از فرآورده ها در افراد خاصی باید مصرف شوند و اینها تداخلاتی است که باید به آنها پرداخته شود و فضاهای علمی باید بر روی این موضوعات تحقیقات داشته باشند و مستندات ارائه دهند.

جمشیدی اظهار داشت: تولید دارو چه طبیعی و چه سنتی و شیمیایی تحت نظارت سازمان غذا و دارو است و تمامی آزمایشاتی که برای داروهای شیمیایی لازم است و تولید کننده ملزم به ارائه صحت آزمایش ها است برای داروهای طبیعی نیز لازم است و حتی در برخی موارد آزمایشات بیشتری برای داروهای طبیعی باید ارائه شود.

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: در ارتباط با داروهای طبیعی مواردی وجود دارد که در داروهای شیمیایی وجود ندارد به عنوان مثال شناسایی گیاهی که در داروی طبیعی استفاده می شود که گواهی شناسایی نیز از تولید کننده دریافت می کنیم یعنی خیال مصرف کننده باید کاملا راحت و آسوده باشد.

جمشیدی ادامه داد: در ارتباط با داروی طبیعی و شیمیایی هیچ شوخی با کسی نداریم و هر کدام از مستندات کمتر باشد دارو برگشت می شود و باید تمامی مدارک تکمیل و از هر لحاظ کامل و آزمایشات مربوطه نیز همراه با مستندات باشد.