روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی استان، اظهار کرد: وضعیت جوی استان همدان در امروز و یک هفته آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات به‌ویژه در بعدازظهرها وزش موقت باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه اوایل هفته آینده با گذر یک موج ضعیف از منطقه افزایش ابر در آسمان استان خواهیم داشت، افزود: از نظر تغییرات دمایی فعلاً نوسان محسوسی انتظار نمی‌رود اما در روزهای پایانی هفته دمای هوا در اکثر نقاط استان یک تا ۲ درجه کاهش خواهد یافت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان به وضعیت دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: روز گذشته اسدآباد با دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و صبح امروز نیز بهار با دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد به عنوان خنک‌ترین نقطه ثبت شد.

زاهدی خاطرنشان کرد: دمای هوای شهر همدان نیز در گرم‌ترین ساعات به ۳۶ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۱۴ درجه سانتی‌گراد رسید.