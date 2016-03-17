حمید سوریان حریفان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سوریان فرنگی کار وزن ۵۹ کیلوگرم کشورمان حریفان خود را رقابت های گزینشی المپیک در قاره آسیا شناخت. مراسم وزن کشی وزن ۵۹ کیلوگرم کشتی فرنگی عصر پنجشنبه به وقت محلی در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد.

سوریان در دور نخست به مصاف َشی نی بو اوتا از ژاپن دارنده مدال های نقره و برنز آسیا می‌رود و در صورت برتری در دور دوم با برنده مسابقه دژاگانیف از تاجیکستان و توختایف از ازبکستان روبرو خواهد شد.



سوریان در صورت برتری در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار کیم از کره جنوبی و تاژایف از ترکمنستان مسابقه می‌دهد. در این وزن ۱۰ نفر وزن کشی کردند و در بالای جدول در یک گروه آسان کشتی گیران هند، عراق، تایلند و چین حضور دارند. نفرات حاضر در دیدار فینال سهمیه حضور در المپیک را کسب می‌کنند.



مسابقات حمید سوریان از ساعت ۷ و ۳۰ صبح امروز جمعه آغاز می‌شود. ضمنا بشیرباباجان‌زاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم روز ۲۹ اسفندماه و امید نوروزی در وزن ۶۶ کیلوگرم کشتی فرنگی و کمیل قاسمی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد روز اول فروردین ماه به مصاف رقبای خود می‌روند.