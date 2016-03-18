رژیم غذایی ناسالم و عدم تحرک روند پیری را تسریع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نوعی سلول ها موسوم به سلول های پیری در بروز بیماری ها و شرایط مرتبط با پیری نقش دارند. محققان دریافتند که ورزش مانع از تجمع پیش از موعد این سلول های پیر می شود و در نتیجه از تاثیرات مخرب رژیم غذایی ناسالم، نظیر عدم انجام فعالیت های فیزیکی، عملکرد نامساعد قلب و عملکرد متابولیکی محافظت می کند.

«ناتان لبراسر»، سرپرست تیم تحقیق از کلینیک مایو آمریکا، در این باره می گوید: «ما معتقدیم که در هر دو سطح بیولوژیکی و کلینیکی، رژیم غذایی بد و عدم تحرک موجب تسریع در روند پیری می شود.»

در این مطالعه، محققان به موش ها دو نوع رژیم غذایی داده شد: رژیم غذایی عادی و سالم و رژیم غذایی موسوم به «رژیم فست فود» که مملو از چربی اشباع شده و کلسترول به همراه نوشیدنی های شیرین قندی بود.

در موش های حاضر در رژیم غذایی فست فود، تغییرات مضری در پارامترهای سلامت، از جمله وزن و ترکیب بدن، افزایش حجم چربی تا حدود 300 درصد در طول مدت 4 ماه مشاهد شد.

به نیمی از موش ها، که شامل هر دو گروه رژیم غذایی سالم و ناسالم می شدند، چرخ های ورزش داده شد. یافته ها نشان داد در موش های گروه رژیم غذایی فست فود که ورزش کرده بودند، توقف در افزایش وزن بدن و تجمع چربی مشاهده شد و در نتیجه از انباشت سلول های پیر نیز جلوگیری شد.

به گفته محققان، ضرورتی ندارد که ما به اندازه یک دونده ماراتون ورزش کنیم، اما باید برای سالم ماندن و جلوگیری از فرایندهای تسریع کننده پیری و بیماری های مرتبط با پیری، سطح فعالیت های روزانه مان را افزایش دهیم.