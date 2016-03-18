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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۴۸

رئیس پلیس راه استان البرز:

ترافیک در آزادراه تهران-کرج و محور چالوس سنگین است

ترافیک در آزادراه تهران-کرج و محور چالوس سنگین است

کرج - رئیس پلیس راه استان البرز ترافیک در باند شمالی آزادراه تهران - کرج - قزوین و همچنین محور کرج - چالوس را سنگین گزارش کرد.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: ترافیک در باند شمالی آزادراه تهران - کرج - قزوین سنگین گزارش می شود.

وی در ادامه ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین را در محدوده پل کلاک تا میدان ساسانی و پل حصارک اعلام کرد.

اکبری همچنین ترافیک در محور کرج - چالوس در محدوده بیلقان و آدران را سنگین گزارش کرد.

به گفته رئیس پلیس راه استان البرز ترافیک در محورهای یاد شده سنگین و تردد خودروها با کندی انجام می شود.

اکبری در پایان از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان البرز را دارند خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین حفظ آرامش از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کرده و سفری خوش را برای خود و خانواده رقم بزنند.

کد مطلب 3582560

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