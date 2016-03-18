استرس بازغی برای اجرای «لب آهنگ»/ حسین پناهی هم به «خندوانه» آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته ۲۷ اسفندماه آخرین برنامه «خندوانه» در سال ۹۴ روی آنتن شبکه نسیم رفت و رامبد جوان شادی این برنامه را به کسانی که در این سال مایوس نشدند و با وجود مشکلات به راهشان ادامه دادند، تقدیم کرد.

علیرضا کمالی و پژمان بازغی دو بازیگر مهمان برنامه بودند که در مسابقه لب آهنگ به رقابت با یکدیگر پرداختند.

رامبد جوان در ابتدای برنامه با اشاره به حضور یافتن علیرضا کمالی نژاد بازیگر تلویزیون در این برنامه خطاب به او گفت که این حضور نشان می دهد او یک دیوانه واقعی است.

استرس پژمان بازغی برای اجرای لب اهنگ

نفر بعدی پژمان بازغی بود که برای نشان دادن میزان استرس خود میکروفن را روی قلب خود گذاشت و بیان کرد که اضطراب زیادی دارد. بازغی همراه با دخترش نفس به این برنامه آمده بود و در تمام طول برنامه از استرس خود سخن گفت و حتی در مقابل حضار به علیرضا کمالی بیان کرد اجرا نکنند.

وی قطعه ای محلی از علی زندوکیلی اجرا کرد که ریتمی شاد داشت و در تمام طول اجرای لب آهنگ با اشارات دست از مخاطبان خواست او را همراهی کنند و یا صدای تشویق های خود را بالاتر ببرند و حتی به میان حضار رفت.

نکته جالب اجرای بازغی در این اجرا این بود که از اولین لحظه ای که باید روی قطعه لب می زد میکروفن را در مقابل لب های خود گرفت و مخاطب نمی توانست میزان سینک شدن لب هایش با شعر خواننده را متوجه شود.

اگر دروغ نگویم نصفش را هم اشتباه خواندم

این بازیگر سینما و تلویزیون که مثل یک خواننده انرژی خود را برای اجرا صرف کرد بعد از پایان اجرایش در حالیکه نفس می کشید روی سن نشست و گفت: خیلی کار سختی بود و اگر دروغ نگویم نصفش را هم اشتباه خواندم.

وی همچنین بیان کرد: من فهمیدم به جای بازیگری می توانم خواننده خوبی هم باشم البته اگر یک نفر به جای من بخواند.

علیرضا کمالی نژاد نفر دوم این رقابت بود که قطعه «بیا بریم کوه» را اجرا کرد. وی که سعی داشت کلمات را درست در قالب شعر اجرا کند در اولین ترجیع بند این اجرا بیا بریم «دشت» را «کوه» لب خوانی کرد.

این بازیگر تلویزیون بیشترین کنش های خود را روی میمیک صورتش قرار داد و او هم سعی کرد مخاطب را با خود همراه کرده و اجرایی شاد و مفرح داشته باشد.

کابوس اجنه و برادران احلام

ادامه این برنامه با حضور جناب خان در میان دو بازیگر همراه شد و او در پاسخ به شناختی که از پژمان بازغی در طول سال های حضورش در عرصه بازیگری دارد به اولین سریال او «آژانس دوستی» اشاره کرد و تا پایان از قسمت های مختلف این سریال، تاثیرگذاری آن و علاقه اش به آن گفت. اشاره های مکرر به این سریال باعث شد از حسین پناهی نیز یاد کند و بخواهد حضار استودیو بایستند و برای پناهی دست بزنند.

جناب خان درباره بازی علیرضا کمالی هم به «ملک سلیمان» اشاره کرد و اینکه هر شب کابوس اجنه را می بیند و اشخاصی که شبیه برادران احلام هستند.

یادی از بی خانمان ها در «خندوانه»

کمالی در پایان این رقابت برای تبلیغ خود، حضور معنوی و شادی اجرایش را به بی خانمان ها تقدیم کرد.

لحن رسمی و ادبی کمالی باعث شد بازغی با او شوخی کند و با اشاره به اینکه شعرش بسیار بلند بوده و همین باعث شده که خوب نتواند لب بزند، بیان کرد: اگر عبارت های شعر را فراموش کردم به این دلیل بود که بسیار بلند بود البته کمالی هم آنقدر سبیل هایش بلند بود که لب خوانی اش دیده نمی شد.