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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۲

دی‌میستورا: هیأت‌های سوری و مخالفان با «نظام فدرالی» مخالف هستند

دی‌میستورا: هیأت‌های سوری و مخالفان با «نظام فدرالی» مخالف هستند

«استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه در واکنش به اعلام نظام فدرالی در شمال سوریه از سوی کُردها، تأکید کرد: هیأت های دولت سوریه و مخالفان در ژنو با «نظام فدرالی» مخالف هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم امروز جمعه به اقدام روز گذشته کُردهای سوری در اعلام نظام فدرالی در شمال این کشور واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، دی میستورا که هم اکنون برای پیشبرد مذاکرات صلح سوریه در ژنو به سر می برد، تأکید کرد: هیأت های دولت سوریه و مخالفان با برقراری هرگونه نظام فدرالی در شمال این کشور مخالف هستند.

فرستاده ویژه سازمان ملل در ادامه افزود: اعضای هر دو هیأت سوری حاضر در ژنو بر سَر مسأله لزوم حفظ وحدت سوریه اتفاق نظر دارند.

دی میستورا همچنین اظهار داشت: اختلافات میان هیأت دولت سوریه و مخالفان آن همچنان عمیق است اما هر دو طرف همچنان بر لزوم حفظ وحدت این کشور تأکید دارند.

کد مطلب 3582598

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