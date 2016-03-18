انتخابات استان قزوین از سوی شورای نگهبان تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین فرامرز مرادی گفت: صحت برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استان قزوین از سوی شورای نگهبان تایید شد.

مرادی افزود: بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبر گان رهبری در کلیه حوزه های انتخابیه استان قزوین مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفته است.

مدیرکل سیاسی وانتخابات اظهارداشت: ضمن تقدیر و تشکر از اعضاء ستاد انتخابات، فرمانداران، بخشداران، اعضاء هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی و کارکنان خدوم و زحمتکش استانداری، فرمانداریها و بخشداریها این پیروزی بزرگ را در آستانه عید باستانی نوروز به مردم شریف استان قزوین تبریک می گوییم.

وی افزود: مردم در این انتخابات با حضور پرشور و با نشاط خود در پای صندوق های رای در سرنوشت آینده کشور و استان سهیم شدند و برگ زرینی بر تاریخ افتخارات سیاسی این مرز و بوم افزودند.

مرادی بیان کرد: جا دارد این موفقیت را به منتخبین مردم تبریک گفته و برای آنها توفیق وخدمتگذاری هرچه بیشتر در راستای توسعه و پیشرفت استان را آرزو کنیم.