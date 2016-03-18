هدف از اعمال جریمه رانندگی بازدارندگی است/کسب درآمد هدف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخانه ملت، علی لاریجانی در برنامه تلویزیونی سفر بخیر با بیان اینکه ترافیک کاری مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال با ترافیک خیابان ها و جاده ها از جهات مختلف مشابه است، گفت: روزهای پایانی سال بحث مسائل بودجه ای و مسائلی که باید تا آخرین لحظات پیگیری کرد، ترافیک کاری مجلس را افزایش می دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما در یک حد متعارف باید برای تعطیلات نوروز برنامه ریزی کنیم.

لاریجانی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و دردآور در کشور حجم زیاد تصادفات رانندگی است، ادامه داد: در ایام پرترافیک همانند ایام عید همیشه این ملاحظه وجود دارد که چرا این حجم تصادفات رخ می دهد و شیرینی سال نو را تلخ می کند و لذا یک دغدغه مهم برای اصلاح آن ایجاد می کند.

از اولویت های کاری مجلس و دولت، ایمن سازی راه های کشور است

وی ادامه داد: موضوع تصادف رانندگی در کشور عوامل مختلفی دارد، گاهی جاده های نامناسب در کشور عامل بروز تصادفات است و یکی از اولویت های کاری مجلس و دولت ایمن سازی راه های کشور است که در حال حاضر دوبانده کردن جاده هراز یا راه های دیگر که ترافیک بیشتری دارند جزو اولویت ها محسوب می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش دیگری که در کاهش تصادفات موثر است، بخش فرهنگی است، افزود: صداوسیما در این زمینه نقش پررنگی ایفا می کند، زمانی بستن کمربند ایمنی در کشور ما بخشی از فرهنگ محسوب نمی شد، اما در حال حاضر با جدیت و همت صداوسیما و پلیس برای مردم نهادینه شده که هر کسی که پشت فرمان می نشیند، ابتدا کمربند ایمنی خود را می بندد.

لاریجانی با بیان اینکه بخش دیگری از کاهش تخلفات رانندگی در چند سال گذشته مربوط به اعمال جرایم رانندگی بوده است، ادامه داد: ما همیشه باید این ملاحظه را در نظر داشته باشیم که یک عده ای ممکن است تخلف کنند، پس باید چنین قوانینی برای بازدارندگی افراد وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته مقررات راهنمایی و رانندگی سخت گرفته می شود و به همین دلیل نظم و انضباط بر این کشورها حاکم است، البته این تنها عامل نیست و تبلیغات فرهنگی و عامل جاده ها موثر است. اگر تخلفات رانندگی که در کشور ما رخ می دهد، همانند رد شدن از چراغ قرمز و حرکت با سرعت زیاد در برخی کشورها اتفاق بیفتد برخورد پلیس با این متخلفان جدی است.

لاریجانی تصریح کرد: علت برخورد جدی در این کشورها به خطر افتادن جان عده زیادی از افراد است. در تخلفات رانندگی یک بحث صیانت از جان فرد با نشان دادن رفتار ناهنجار از خود است و بخش دیگر مربوط به صیانت از حقوق عمومی شهروندان می شود که با جان تعداد زیادی انسان در ارتباط است.

رئیس قوه مقننه افزود: من نمی گویم جرایم باید در تمامی شئون افزایش یابد، بلکه باید متناسب با شرایط فرهنگی این کار انجام شود، هدف از اعمال جریمه بازدارندگی است و قرار نیست از افزایش جریمه ها پولی نصیب کشور شود.

افزایش جریمه ها باید در حوادث خطرآفرین که به حقوق عمومی آسیب می رساند، اعمال شود

لاریجانی با بیان اینکه افزایش جریمه ها باید در حوادث خطر آفرین که به حقوق عمومی آسیب می رساند، اعمال شود، ادامه داد: تمامی مردم کشور متخلف نیستند و تنها یک عده به دلیل ناآگاهی و هیجانات روحی ممکن است تخلف کنند که این افراد باید بدانند که حکومت از حقوق عمومی صیانت می کند و امیدوارم مجموعه این عوامل به متعارف شدن شرایط برای رانندگی کمک کند.

وی تصریح کرد: تا جایی که شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی اجازه دهد رانندگی می کنم، مفهوم سفر باید دقیق تر تعریف شود، تعریف سفر برای ما کثرت کار و زمان کوتاه است، من زمانی که برای سفر طولانی آماده می شوم به محض خروج از درب منزل سفرم آغاز می‌شود.

مردم نباید برای رسیدن به مقصد عجله داشته باشند

لاریجانی با بیان اینکه جاده بخشی از سفر است، ادامه داد: مردم نباید برای رسیدن به مقصد عجله داشته باشند، در طول سفر باید از کوه و جنگل لذت برد، لذت سفر و آرامش روحی باید از بدو حرکت آغاز شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شروع هر کاری با برنامه ریزی، به استفاده مطلوب تر از زمان منجر می شود، افزود: برای انجام سفر مطلوب برنامه ریزی که به واقعیت نزدیک باشد، به انسان کمک می کند.

وی گفت: در ایام عید که حجم سفرها بیشتر می شود، انسان باید به نوعی برنامه خود را تنظیم کند که ملاحظات ترافیکی در آن لحاظ شود و آراستگی سفر به برنامه ریزی متناسب با شرایط مربوط می شود.

لاریجانی با بیان اینکه حل امور اجتماعی ریشه دار، زمانبر است، ادامه داد: نباید از تبلیغ امور اجتماعی زمانبر خسته شد، اموری که به مسائل اجتماعی و اقناع مردم مربوط می شود احتیاج به زمان دارد، تذکرات صورت گرفته برای کاهش تخلفات اثرگذار بوده است و حتی فرزندان و کودکان به والدین خود برای کاهش تخلفات توصیه های لازم را گوشزد می کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری گفت: از زمینه های هنری باید برای کاهش تخلفات و حوادث رانندگی استفاده کرد. فرهنگ شفاهی مردم ایران بیشتر از فرهنگ کتبی است، لذا فرهنگ شفاهی تاثیرگذاری بیشتری بر روی آنها ایجاد می کند به این منظور باید در مجموعه های تلویزیونی موضوع صحیح رانندگی کردن نهادینه شود.

کارگزاران حکومت خدمتگزار مردم هستند

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: پخش مجموعه های تلویزیونی اکشن ممکن است برای جامعه بدآموزی داشته باشد، البته در زمینه تبلیغات برای کاهش جرایم رانندگی، توفیقات صداوسیما روزافزون است و حرکت رو به جلو ادامه دارد.

لاریجانی افزود: فکر نمی کنم خودروی من خلافی داشته باشد، از آنجا که ما با محافظ رفت و آمد می کنم، اگر تخلفی رخ داده آنها اطلاع دارند.

وی ادامه داد: از مردم عزیز خواهش می کنم که سفر مبارک نوروزی را با آداب آن انجام دهند تا برای خود و خانواده آرامش ایجاد کنند و برای دیگر شهروندان افسردگی اجتماعی ایجاد نکنند.

لاریجانی افزود: مردم باید مقررات راهنمایی و رانندگی را به بهترین شکل رعایت کنند، پلیس راهنمایی و رانندگی دوست مردم است و برای روان سازی ترافیک و حفظ جان مردم تلاش می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با درخواست خواهشی از پلیس راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی با احترام متقابل با مردم رفتار کند لذا با افراد متخلف نباید با تندی رفتار کرد، اخلاق باید در جامعه نهادینه شود و کارگزاران حکومت احساس کنند خدمتگزار مردم هستند.

مردم برای انجام سفر باید با برنامه حرکت کنند

لاریجانی افزود: پلیس باید مودب و در عین حال قاطع باشد و راهنمایی اش براساس احساس مسئولیت صورت گیرد.

وی گفت: مردم برای انجام سفر باید با برنامه حرکت کنند و احساس کنند سفر آنها از درب منزل آغاز می شود. در بین راه به اندازه استراحت و از مناظر استفاده کنند و برای رسیدن به مقصد عجله ای نداشته باشند.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی باید نسبت به قوانین بیشتر پایبند باشند، تصریح کرد: این رانندگان مسئولیت اجتماعی بزرگی دارند، زیرا عده زیادی را جابجا می کنند. پلیس باید نسبت به این رانندگان قاطعانه تر برخورد کند، البته مسافران هم باید حساس باشند و نسبت به هرگونه تخلف، تذکر دهند.

لاریجانی با اشاره به وجود سامانه های تلفنی جهت گزارش تخلفات افزود: مردم باید با پلیس همکاری کنند تا میزان تخلفات کاهش یابد، البته اطلاع رسانی صداوسیما با همکاری پلیس می تواند موثر باشد.

وی ادامه داد: مردم باید از ساعاتی که حجم ترافیک کم است اطلاع پیدا کرده و سفرهای خود را در این ساعات آغاز کنند، من خود برای انجام سفر ساعاتی کم ترافیک را انتخاب می کنم.

رییس مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: سال نو را پیشاپیش خدمت مردم عزیز کشور تبریک عرض می کنم و امیدوارم که سال جدید برای تمام هموطنان سالی پرنشاط و پر از خیر و برکت باشد.