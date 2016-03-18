پذیرش مسافران نوروزی در بیش از ۳۸۰ مرکز اقامتی شهرستان فومن

سید محمدعلی حسینی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ایام تعطیلات نوروز و حضور مسافران، اظهار کرد: شهرستان فومن به دلیل داشتن پتانسیل و ظرفیت بسیار بالا در حوزه های طبیعی و تاریخی هر ساله شاهد حضور گسترده مسافران و گردشگران خارجی است.

وی با بیان اینکه از ماه ها قبل برای استقبال مناسب از مسافران و گردشگران نوروزی برنامه ریزی شده است، افزود: چهار دفتر اطلاع رسانی، استقبال و راهنمایی مسافران در نقاط مختلف شهر راه اندازی شده است.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فومن با اشاره به فعالیت بیش از ۳۸۰ مرکز اقامتی در این شهرستان گفت: متاسفانه بیش از ۷۰۰ مرکز اقامتی غیرمجاز نیز در حال فعالیت هستند.

وی در ادامه از رعایت نشدن استاندارهای لازم و برخورداری از امکانات مناسب در این مراکز اشاره کرد و تصریح کرد: در تلاش هستیم تا این مراکز شناسایی و در جهت استاندار سازی و صدور مجوز عمل کنیم.

حسینی نسب با اشاره به اینکه شهرستان فومن علاوه برمسافران داخلی، پذیرای گردشگران خارجی نیز است، افزود: با همکاری مراجع قضایی تعدادی از خانه مسافرهایی که از استانداردهای لازم برخوردار نبوده شناسایی شده تا با رعایت استانداردهای لازم، ظرفیت مراکز اقامتی شهرستان را افزایش دهیم.

وی افزایش زیرساخت های اقامتی شهرستان را در گرو جذب سرمایه گذار و کسب مجوز برای احداث مراکز اقامتی دانست که به زمان نیاز دارد.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فومن به وجود ۲۱ جاذبه گردشگری شناخته شده در این شهرستان اشاره کرد و گفت: از این تعداد هشت جاذبه جزء جاذبه های طبیعی و ۹ جاذبه فرهنگی و تاریخی بوده که برخی از آنها به ثبت ملی نیز رسیده است.

جاذبه های گردشگری فومن

وی شهرستان فومن را دارای دو روستای هدف گردشگری در منطقه آلیان و قلعه رودخان دانست و یادآور شد: دو منطقه نمونه گردشگری قلعه رودخان و ماسوله نیز در این شهرستان معرفی شده اند.

حسینی نسب با بیان اینکه ۲۵۲ اثر تاریخی ثبت شده در شهرستان فومن وجود دارد، اظهار کرد: در نوروز ۹۴ حدود ۲۰۰ هزار مسافر در اقامتگاه های شهرستان اسکان داده شده اند.

وی این آمار را فقط مربوط به مراکز مجوز دار و تحت پوشش میراث فرهنگی شهرستان اعلام کرد و یادآورشد: متاسفانه بسیاری از مسافران نیز در مراکز غیر مجوزدار اقامت داشته که آمار درستی از تعداد آنها در دست نیست.

به گفته این مسئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فومن با همکاری نیروی انتظامی طرح «گیلان مطهر» و «امر به معروف» را در ایام نوروز در مناطق گردشگری شهرستان اجرای خواهد کرد.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فومن با اشاره به برگزاری جشنواره های محلی در ایام نوروز، خاطرنشان کرد: برای اولین بار در سطح استان گیلان جشنواره نوروزگاه اجرایی شد که هنرمندان شهرستان فومن نقش موثری در این جشنواره ایفا کردند.

حسینی نسب با بیان اینکه مناطق مختلف فومن دارای صنایع دستی و سوغات فراوان هستند، افزود: عروسک سنتی ماسوله که مختص این منطقه بوده، قلاب بافی، پنج میل بافی، جوراب و گیوه بافی، شال بافی و نوعی پارچه پشمی که توسط دارهای زمینی بافته شده، گلیم بافی، حصیربافی، مشبک کاری، خراطی و معرق از جمله صنایع دستی این شهرستان است.

وی انواع کلوچه های محلی به ویژه کلوچه فومن و اربا دوشاب را سوغات خاص این شهرستان دانست که مسافران و گردشگران می توانند آن را به استان های خود سوغات ببرند.