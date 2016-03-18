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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۴۷

رونمایی از تندیس عبدالقادر مراغی در میدان اصلی مراغه

رونمایی از تندیس عبدالقادر مراغی در میدان اصلی مراغه

تندیس عبدالقادر مراغی دانشمند و موسیقیدان شهیر ایرانی پنجشنبه ۲۷ اسفندماه با حضور مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهرستان مراغه رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهرستان مراغه پنجشنبه ۲۷ اسفندماه با حضور در میدان اصلی این شهر از تندیس عبدالقادر مراغی دانشمند و موسیقیدان شهیر ایرانی به هنرمندی کیان اسفندیاری مراغی رونمایی کردند.

میدان اصلی شهرستان مراغه سال ۸۷ همزمان با برگزاری همایش عبدالقادر مراغی با حضور هنرمندان صاحب نامی چون فرهاد فخرالدینی به نام این دانشمند و موسیقیدان ایرانی تغییر نام داده بود.

مسئولان و مدیران فرهنگی شهرستان مراغه در نظر دارند به زودی «بنیاد عبدالقادر مراغی» را افتتاخ کنند.

کد مطلب 3582705
علیرضا سعیدی

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