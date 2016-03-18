عده ای می خواهند نفرت از استکبار به خوش بینی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، ضمن دعوت به تقوای الهی، اظهار داشت: هرکسی که به تقوای الهی آراسته شود اعمالش نیز خالصانه می شود و مسؤلین نیز باید در کارهای خود تقوا داشته برای رضای خداوند گام بردارند.

وی عبادت را دارای جسم و روح دانست و گفت: اخلاص عبارت است از روح عبادت که اگر نباشد از عبادت های ما چون پوسته ای تو خالی باقی نمی ماند.

امام جمعه قم اخلاص را عملی دانست که شیطان از تباه کردن آن عاجز است و افزود: جایگاه اخلاص در قلب است و قلب حرم خداوند است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: پایان سال ۹۴ با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) همراه بود و سال ۹۵ نیز با ولایت این حضرت اغاز می شود لذا این تقارن را برا به فال نیک گرفته و از خداوند می خواهیم سالی معطر به عطر فاطمی داشته باشیم.

حجت الاسلام سعیدی محبت، معرفت، اطاعت و نصرت خدا و ولی خدا را از خصایص حضرت زهرا(س) عنوان کرد و تصریح کرد: هرکسی که فاطمی است باید این چهار ویژگی را داشته باشد.

وی همچنین تأکید کرد: حضرت زهرا (س) تکلیف پذیر بودند نه تکلیف گریز و لذا هر کسی که تکلیف گریز است در خط حضرت نیست و خداوند تکلیف گریزان را دوست ندارد.

امام جمعه قم با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا نوروز ما در معنای واقعی نو بماند، گفت: این کار با پرهیز از گناهان و اشتباهات ممکن است و آنچه در نوروز مایه مسرت خواهد بود انجام سنت های ارزشمند و تأیید شده از نگاه مکتب اسلام مانند خانه تکانی، صله رحم و دل جویی از محرومان است.

وی با بیان رهنمود های مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان خبرگان ملت، ابراز داشت: رهبری از مردم بابت حضور پر شور در انتخابات تشکر کردند و در دیدار با مجمع نمایندگان طلاب بار دیگر خطر نفوذ را مطرح کردند.

نفوذ ترجمان دیگری از واژه نفاق است

حجت الاسلام سعیدی نفوذ را ترجمان دیگری از واژه نفاق عنوان کرد و گفت: منافق خود را در پوسته و شکل اسلام در می آورد و از این طریق اهداف شوم خود را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه نفوذی ها خود را در چهره خودی و دلسوز نشان می دهند و از این طریق اهداف خود را دنبال می کنند، افزود:بنا بر گفته رهبری هدف نفوذ دو گروه مسؤلان و مردم هستند و می خواهند از طریق نفوذ سلیقه مردم را درجهت منافع خود تغییر دهند تا دیگر ارزش های انقلاب در نظر مردم بی ارزش شود.

عده ای می خواهند نفرت از استکبار به خوش بینی تبدیل شود

امام جمعه قم تصریح کرد: عده‌ای می‌خواهند نفرت از استکبار تبدیل به خوش‌بینی شود و ابراز برائت از این دیو بزرگ تعطیل شود و شعار «مرگ بر آمریکا» نیز ترک شود.

وی ادامه داد: نفوذی‌ها بر آنند تا استقامت در دین و پایبندی به ارزش‌ها را تندروی و کسانی که شجاعانه در این عرصه اقدام می‌کنند را تندرو بنامند این درحالی است که رهبری تأکید کرده اند انسان های متدین را تند رو نخوانید و به بهانه تعامل با دنیا و خوش‌آمد دشمنان روحیه انقلابی ملت را تضعیف نکنید.

خطر دو قطبی کردن جامعه با ایجاد اختلاف بین مردم

حجت الاسلام سعیدی خطر نفوذ را بیش تر از خطر کفار دانست و افزود: از دیگر هشدار های رهبری خطر دو قطبی کردن جامعه با ایجاد اختلاف بین مردم است که مسؤلان، رسانه ها و اصحاب قلم با پرهیز از تحریک شدن و تحریک کردن مانع این امر شوند و همه گوش به فرمان رهبری و در جهات پیشبرد اهداف انقلاب و نظام و نیز تحقق حکومت ولی عصر(عج) تلاش کنند.