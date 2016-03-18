استقبال وزیر خارجه قطر از خروج نیروهای روس از سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روسیا الیوم»، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر با «سرگئی لاوروف» همتای روسی خود به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه تحولات سوریه بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه قطر در جریان این تماس تلفنی با اشاره به خروج نیروهای روسی از سوریه، از اقدام مسکو در این زمینه استقبال کرد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در این ارتباط تصریح کرد: خروج نیروهای روسی از سوریه فرصت مناسب تری را برای حل و فصل بحران سوریه و پایان منازعات نظامی فراهم می آورد.

دو طرف در جریان این تماس تلفنی بر لزوم التزام تمامی طرف های درگیر در سوریه به توافق آتش بس تأکید کردند.