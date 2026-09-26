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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

صدیقی: نخستین جشنواره ملی نقالی «نسل حماسه» برگزار شد

صدیقی: نخستین جشنواره ملی نقالی «نسل حماسه» برگزار شد

بجنورد- رئیس حوزه هنری خراسان شمالی از برگزاری نخستین جشنواره ملی نقالی «نسل حماسه» با حضور ۷۰ نوجوان از حدود ۲۰ استان کشور و درخشش نقالان استان خبر داد.

اکرم صدیقی‌کلاته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نخستین رویداد ملی نقالی «نسل حماسه» با دبیری حوزه هنری خراسان شمالی و مشارکت حوزه هنری کودک و نوجوان، باشگاه رشد کودک و نوجوان، مرکز هنرهای نمایشی و شهرداری تهران برگزار شد.

وی افزود: رقابت‌های نهایی این رویداد از ۳۱ شهریورماه در تالار سوره حوزه هنری آغاز شد و ۷۰ نوجوان از حدود ۲۰ استان کشور در رده سنی ۷ تا ۱۷ سال، آثار و اجراهای خود را در حضور هیئت داوران ارائه کردند.

رئیس حوزه هنری خراسان شمالی تصریح کرد: داوری مرحله نهایی این رویداد را مرشد ورمزیار، مرشد چایانی و مرشد میرزاعلی بر عهده داشتند و در پایان رقابت‌ها، غزل هنرپیشه از فاروج رتبه نخست بخش نقالی «جنگ رمضان» را کسب کرد و اسرا حاتمی از اسفراین به رتبه سوم مشترک این بخش دست یافت.

صدیقی‌کلاته بیان کرد: در بخش «نبرد آخر» نیز دو رتبه دوم مشترک و دو رتبه سوم مشترک به برگزیدگان اختصاص یافت و در بخش زیر ۹ سال از ۱۳ نفر تجلیل شد.

وی در پایان گفت: مراسم اختتامیه نخستین رویداد ملی نقالی «نسل حماسه» یکم مهرماه در پردیس سینمایی قلهک برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی و با اهدای جوایز تقدیر شدند.

کد مطلب 6959043

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