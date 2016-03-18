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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۴۴

یک چهارم نهایی لیگ اروپا؛

تقابل دیدنی دورتموند و لیورپول/ یورگن کلوپ برابر شاگردان سابق

تقابل دیدنی دورتموند و لیورپول/ یورگن کلوپ برابر شاگردان سابق

با برگزاری مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ اروپا تیم فوتبال دورتموند حریف لیورپول شد. یورگن کلوپ سرمربی تیم لیورپول باید در این مرحله برابر شاگردان سابق خود قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی رقابتهای لیگ فوتبال اروپا بعد از ظهر امروز جمعه در شهر نیون سوئیس برگزار شد و بر اساس آن تیم های حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند.

بر این اساس جذاب ترین دیدار را تیم های دورتموند و لیورپول برگزار خواهند کرد. یورگن کلوپ سرمربی پیشین تیم دورتموند که هدایت لیورپول را بر عهده گرفته و پنجشنبه شب هم منچستر یونایتد را حذف کرد حالا باید با شاگردان سابق خود پیکار کند.

 تیم سویا مدافع قهرمانی این مسابقات نیز با اتلتیک بیلبائو جدالی حساس را برگزار خواهد کرد تا در پایان دو بازی رفت و برگشت یک تیم از ماتادور از گردونه مسابقات کنار برود.

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا به شرح زیر است:

* براگا - شاختار دونتسک

* ویارئال - اسپارتا پراگ

* بیلبائو  - سویا

* دورتموند - لیورپول

کد مطلب 3582746

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