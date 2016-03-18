انقلابی نگه داشتن مردم سدی در برابر نفوذ دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به فرارسیدن نوروز اظهار کرد: هرچند نظر های مختلفی درباره نوروز وجود دارد اما، بدون شک سنت های خوب ارزشمند بوده و باید گرامی داشته شوند.

وی با بیان اینکه نوروز یکی از سنت های ارزشمند است که در آن مردم به پاکیزگی، نو شدن، رفع کدورت ها و صله رحم اهمیت می دهند تصریح کرد: در اسلام نیز مردم به تمام نیکی هایی که در سنت نوروز وجود دارد، توصیه شده اند و به دلیل ارزش های موجود در این سنت باستانی است که گرامی داشته می شود.

خطیب جمعه رشت با اشاره به تقسیم بندی سنت ها به خوب و بد خاطر نشان کرد: سنت های خوب به دلیل ارزش هایی که در خود دارند باید ماندگار و غنی تر شوند و سنت های بد باید از میان برداشته شوند.

آیت الله قربانی با بیان اینکه متاسفانه برخی ملت ها بر سنت های غلط خود پافشاری می کنند تصریح کرد: امروزه سنت های به جامانده از دوران جاهلیت اعراب هنوز در میان ملت های به ظاهر متمدنی مثل عربستان دیده می شود و پایبندی به همین سنت های غلط است که باعث شده تا در برابر حق ایستادگی کنند.

وی خاطرنشان کرد: ملت های عرب که دست در دست آمریکا و اسرائیل کودک کش گذاشته اند، و به مخالفت با حزب الله می پردازند همان کسانی هستند که ۱۴۰۰ پیش دختران را زنده به گور می کردند.

خطیب جمعه رشت تصریح کرد: حزب الله مخالف ظلم به مظلوم و تعدی به مسلمانان است و این چیزی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایادی آنها در منطقه بر نمی تابند.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین با تاکید بر مواضع جمهوری اسلامی در مقابل ستمگران تاکید کرد: حمایت از سوریه و حزب الله عین رفتار بر اساس سنت جوانمردی و مقابله با ظلم و ستم است از این رو در مقابل دشمن از مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد.

آیت الله قربانی در ادامه به انتخابات در هفتم اسفند ماه اشاره کرد و گفت: برخی در این انتخابات به دنبال دامن زدن به سنت نامطلوب قومیت گرایی بودند که خوشبختانه این حرکت با آگاهی و بصیرت مردن در نطفه خفه شد.

تاسف رهبری از حذف برخی چهره های انقلابی

خطیب جمعه رشت در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطر نشان کرد: همانطور که رهبر در این دیدار فرمودند، انقلابی نگه داشتن مردم سدی در برابر غلبه دشمن بر کشور و پایمال شدن خون شهیدان است.

وی همچنین به حذف برخی چهره های انقلابی در انتخابات سال جاری اشاره کرد و گفت: متاسفانه به رغم حضور خوب مردم پای صندوق های رای ولی برخی به جای انتخاب علی، معاویه را انتخاب کردند که این امر باعث حذف برخی چهره های انقلابی و تاسف رهبر معظم انقلاب شد.

آیت الله قربانی در ادامه با اشاره به حضور گردشگران و مسافران نوروزی در گیلان تاکید کرد: با حفظ اصول مهمان نوازی و رفتار خداپسندانه، خاطره خوبی از حضور در گیلان را برای مسافران رقم بزنید.

وی همچنین از مردم درخواست کرد تا ضمن حضور بر مزار شهدا، در روزهای عید با خانواده‌های معظم شهدا نیز دیدار داشته باشند.