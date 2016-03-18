برای تکمیل زیرساخت ها باید اهتمام ویژه ای داشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه زاهدان اظهار داشت: نگاه نظام به توسعه سیستان و بلوچستان نگاهی با ارزش است که دولتمردان برای تکمیل آن باید نهایت تلاش خود را داشته باشند.

وی افزود: برخی از زیرساخت ها در این دیار به سبب نبود بودجه نا تمام مانده است که نیاز است مدیران استانی در تعامل با دولت در سال ۹۵ به بهترین شکل برای به فعل تبدیل شدن آن تلاش کنند.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: بیکاری و مشکلات اقتصادی به سبب رکود حاکم شده مهم ترین چالش پیش روی مردمان سیستان و بلوچستان بوده که باید مسئولان برای این امر نسخه ای کاربردی داشته باشند.

وی افزود: باید نسخه ای حمایتی مطابق با شرایط سیستان و بلوچستان پیچید تا به آینده توسعه ای این دیار بتوان نگاهی امیدوارانه داشت، چرا که مردم این وارثان انقلاب لایق بهترین ها هستند.

برجام هنوز بر زمین مانده است

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به توافق هسته ای افزود: متاسفانه هنور برجام بر روی زمین مانده است و امید است که دولت برای تحقق این حق تک تک مردم ایران زمین تلاش ویژه ای در سال ۹۵ از خود نشان دهد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در امور اهل سنت جوب شرق کشور افزود: تمامی نگاه ها به سوی کاربردی شدن برجام است اما از آن سو نباید از تبیین اقتصاد مقاومتی این خواست رهبری معظم انقلاب غافل بود.

وی تاکید کرد: مردم نیازمند تغییر در امور اقتصادی هستند و دولت باید با اهتمام ویژه ای در این راستا حرکت کند.