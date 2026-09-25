وزیر راه: جنگ نتوانسته عزم دولت برای سازندگی را متوقف کند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی صبح جمعه در آیین افتتاح پل‌های آسیب‌دیده هرمزگان با اشاره به هفته دفاع مقدس اظهار کرد: امسال گرامیداشت هفته دفاع مقدس با سال‌های گذشته متفاوت است، چرا که در طول یک سال گذشته شهدای دیگری را تقدیم این آب و خاک کرده‌ایم و داغ‌هایی بر دل داریم که هنوز تازه است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس افزود: یاد تمامی شهدای دفاع مقدس و هشت سال دفاع جانانه، سرداران، امیران و سربازان و همچنین همه مظلومانی که در حوادث اخیر جان خود را از دست دادند، گرامی می‌داریم.

صادق ادامه داد: دانش‌آموزان عزیز و پرامیدی که در میناب جان باختند، دانش‌آموزان و ورزشکارانی که در ورزشگاه لامرد از دست دادیم، سربازان غیوری که پای لانچر به شهادت رسیدند و همچنین همکارانی که در وزارتخانه‌های نیرو، نفت و راه و شهرسازی جان خود را از دست دادند، از جمله راهداران، رانندگان، مهندسان، کارگران و پیمانکارانی که آسیب دیدند یا جان باختند، همگی بخشی از این فهرست هستند.

دولت در کنار مردم، پروژه‌ها را بدون توقف پیش می‌برد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفر روز گذشته خود به استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: روز گذشته در استان سیستان و بلوچستان و چابهار حضور داشتم و پروژه‌های متعددی در حوزه راه، مسکن، قانون جوانی جمعیت، بازآفرینی شهری، ریل، راه‌های روستایی و بخش‌هایی از کریدور شمال به جنوب و کریدور ساحلی جنوب به جنوب افتتاح شد.

وی گفت: افتتاح‌های روز گذشته نشان داد اگرچه جنگ آثار خود را دارد و ممکن است کشورها را با تبعات ویرانگر مواجه کند، اما دولت چون پای کار مردم است، به‌ویژه مردمی که در تمام بزنگاه‌ها از مملکت، نظام جمهوری اسلامی ایران و آب و خاک خود دفاع می‌کنند، پروژه‌های در دست اجرا را بدون توقف پیش می‌برد.

صادق افزود: روز گذشته بیش از ۲۸۰ کیلومتر راه به بهره‌برداری رسید و هر کیلومتر از این مسیرها نشان‌دهنده تلاش و زحمات مجموعه‌های مختلف است.

دشمن راه‌های مواصلاتی هرمزگان را نشانه گرفت

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور خود در استان هرمزگان تصریح کرد: امروز با افتخار در بندر خمیر و استان هرمزگان حضور پیدا کردم تا با صدای رسا و بدون لکنت به دنیا بگوییم که اگرچه جنگ را بر ما تحمیل کردید، اما نمی‌توانید دفاع جانانه مردم ایران را از آنها بگیرید.

وی ادامه داد: مردم ایران در خیابان و میدان، نیروهای مسلح در سپاه و ارتش و همچنین فرزندان این ملت در جامعه مهندسی، پیمانکاری و کارگری، همگی پای کشور ایستاده‌اند و برای دفاع از ایران تلاش می‌کنند.

صادق با اشاره به حملات دشمن به زیرساخت‌های هرمزگان گفت: دشمن هرمزگان و راه‌های مواصلاتی این استان را نشانه گرفت و دلیل آن روشن بود؛ می‌خواست هرمزگان و جنوب کشور را از سرزمین اصلی جدا کند و مانع انتقال کالا از مقصد به سراسر کشور شود.

وی افزود: دشمن می‌خواست مانع انتقال سوخت و کالاهای اساسی از هرمزگان به اقصی نقاط کشور شود و همدلی و همبستگی میان مردم ایران را هدف قرار دهد.

هرمزگان همچنان پای کار ایران ایستاده است

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این تلاش دشمن را هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ ۴۰ روزه شاهد بودیم و هرمزگان همچنان این شرایط را با تمام وجود احساس می‌کند.

صادق تأکید کرد: حضور امروز در هرمزگان و افتتاح پروژه‌های بازسازی‌شده، نشان می‌دهد که در برابر آسیب‌های واردشده، کار و خدمت‌رسانی متوقف نشده و مجموعه‌های اجرایی و مردم همچنان پای کار کشور ایستاده‌اند.

وی همچنین با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد گفت: رئیس‌جمهور شجاع و مظلوم کشور، مظلومیت ایران و ایرانی را با اقتدار به تصویر کشید و در روز پرچم، با سرافرازی و عزت، پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورد و به دنیا نشان داد ایران کجاست و ایرانی کیست.

راهداران و راهسازان خواب دشمن را آشفته کردند

فرزانه صادق اظهار کرد: دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور، مردم ایران را به ستوه آورد، اما راهداران، راهسازان، مهندسان و کارگران همین ایران عزیز، خواب دشمن را آشفته کردند.

وی افزود: امروز شاهد افتتاح پل‌هایی هستیم که در جریان جنگ هدف قرار گرفتند. در مجموع ۱۱ پل و تونل مورد حمله قرار گرفت و این اقدامات برخلاف قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بشری بود.

هدف قرار دادن پل‌ها و تونل‌ها؛ خلاف ادعاهای دشمن

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ادعاهای مطرح‌شده در ابتدای جنگ گفت: کجای این پل‌ها و تونل‌ها لانچرهای نظامی قرار داشت؟ آن آدرس غلطی که در ابتدای جنگ با ادعای کمک به مردم ایران داده می‌شد و گفته می‌شد تنها با نظامیان کار دارند، چه بود؟

صادق ادامه داد: مینا، اتفاق لامرد، سربازخانه بمپور، پل‌ها، تونل‌ها و زیرساخت‌های کشور هدف قرار گرفتند و این اقدامات نشان داد آن ادعاها واقعیت نداشت.

وی با بیان اینکه امروز باید با افتخار سرمان را بالا بگیریم، تصریح کرد: در مدت ۵۵ روز، هشت مورد از ۱۱ پل و تونلی که هدف قرار گرفته بودند، دوباره و حتی بهتر از گذشته ساخته شده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز اشک‌های خانواده شهید مویدی را می‌بینم؛ هم در هنگام ورود و هم در چشمان پدر و مادر این شهید. در هفته دفاع مقدس، یاد خانواده‌های شهدایی را گرامی می‌داریم که جنگ جگرگوشه‌هایشان را از آنها گرفت.

صادق که خود فرزند شهید است، افزود: من داغ ۴۰ ساله بر دل دارم، اما می‌خواهم به خانواده شهدا بگویم همان‌طور که صدام به بدترین شکل ممکن به درک واصل شد، کسانی که عزیزان شما را از شما و از ایران گرفتند نیز به بدترین و حقیرانه‌ترین شکل، تاوان این جنایت‌ها را خواهند داد.

وی تأکید کرد: ما مسلمانیم و به خدا، پیامبر اسلام(ص) که پیامبر رحمت است و ائمه اطهار(ع) اعتقاد داریم. ظلم پایدار نمی‌ماند و مردم خواهند دید که خداوند چگونه تقاص شهدای ما را از دشمنانی که با قلدری و ددمنشانه ایران و ایرانی را هدف قرار دادند، خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این موضوع رجزخوانی نیست؛ تاریخ، تمدن، فرهنگ و دین ما نشان داده است که ظلم پایدار نخواهد ماند و آنچه امروز شاهد آن هستیم، ریشه در همین باورها دارد.

صادق در ادامه از تلاش مسئولان، مهندسان، پیمانکاران و کارگران برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده هرمزگان قدردانی کرد و گفت: صمیمانه و جانانه، نه به عنوان وزیر راه و شهرسازی بلکه به عنوان یک شهروند ایرانی، از همه عزیزانی که در این مسیر زحمت کشیدند تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به نقش استاندار هرمزگان در مدیریت شرایط پس از حادثه اظهار کرد: از آقای استاندار که نماینده حاکمیت در استان هرمزگان هستند، تشکر می‌کنم. هر زمان که تماس گرفتیم، پیگیری کردند و حتی همین هفته گذشته در موضوعی در آب‌های خلیج فارس، تا ساعت دو و سه نیمه‌شب برای دریافت مجوزهای لازم و جلوگیری از وقوع یک فاجعه دیگر تلاش کردند.

صادق همچنین از نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به دلیل پیگیری مسائل مربوط به بازسازی و مطالبه‌گری در این زمینه قدردانی کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از تمام کارگرانی که شبانه‌روز در این ۵۵ روز تلاش کردند و زحماتشان در تصاویر این مراسم به نمایش درآمد، تشکر می‌کنم؛ همچنین از مهندسانی که پای کار مردم ایستادند و پیمانکاران غیور، رشید و با غیرتی که در استان هرمزگان پای کار مردم بودند.

وی افزود: ما به شما هم از نظر مالی و هم معنوی بدهکاریم، اما شما نشان دادید که فرزندان همین ایران، در سخت‌ترین شرایط نیز پای مردم و کشور می‌ایستند.