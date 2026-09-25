خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اکرم محمدی: نجات جان انسان‌ها در هر جامعه‌ای پیش و بیش از هر بخش دیگر بر شانه نیروهای فداکار و امکانات ساختاری اورژانس پیش‌بیمارستانی استوار است؛ گذرگاهی حیاتی و بی‌بدیل که در آن ثانیه‌ها مرز باریک میان مرگ و زندگی را رقم می‌زنند.

برای نجات بیماران و مصدومان حوادث ایثار و تخصص امدادگران به‌تنهایی کافی نیست بلکه این رسالت خطیر در گرو شکل‌گیری منظومه‌ای هماهنگ از تجهیزات پیشرفته، زیرساخت‌های دسترسی سریع، فناوری‌های نوین درمانی و ناوگان نقلیه چابک و استاندارد معنا پیدا می‌کند.

در سال‌های اخیر چالش‌های ساختاری چون فرسودگی ناوگان، تنگناهای اعتباری، رشد فزاینده ترافیک شهری و دشواری دسترسی به معابر نوسازی‌شده خدمت‌رسانی را در استان همدان با دست‌اندازهای جدی مواجه کرده بود و معضلی که فرسودگی افزون بر ۷۶ درصدی آمبولانس‌ها و هزینه‌های گزاف نگه‌داشت آن تنها گوشه‌ای از ابعاد پیدا و پنهانش به‌شمار می‌رفت و تحولاتی که در ماه‌های اخیر در کالبد اورژانس ۱۱۵ استان رقم خورده نشان‌دهنده عزمی جدی برای احیای زمان طلایی نجات است.

محمدربیع یگانه رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان در گفت‌وگوبا خبرنگار درخصوص وضعیت زیرساخت‌ها و تجهیزات اورژانس همدان اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور و استان هیچ سازمان و ارگانی وجود ندارد که ادعا کند زیرساخت‌هایش صددرصد کامل و بدون نقص است.

وی افزود: در بدو تحویل مسئولیت اورژانس استان با شرایطی مواجه بودیم که جانمایی برخی پایگاه‌ها لزوما منطبق بر دسترسی بهینه مردم نبود و با استانداردها فاصله داشتیم و با ناوگانی مواجه بودیم که بخش عمده آن بالای ۱۵ سال عمر داشته و فرسوده بودند و تجهیزاتی که به دلیل گذر زمان و در مقطع خاص خود به‌روزرسانی نشدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان کرد: با وجود تمام این کاستی‌ها تاکنون حتی یک ماموریت بر زمین نمانده و یک روز تعطیلی در خدمات‌رسانی نداشته‌ایم و همکاران من با جان و دل ایستاده‌اند تا ناجی خانواده‌ها، پدران، مادران، همسران و فرزندانی باشند که چشم‌انتظار رسیدن امدادگران هستند.

صرفه‌جویی‌های کلان و تعمیر تخصصی تجهیزات به دست کارشناسان داخلی

ربیع یگانه با اشاره به تخصص و خودباوری کارشناسان تجهیزات پزشکی اورژانس گفت: بسیاری از تجهیزات حساس به دست خود همکارانمان و با مسئولیت‌پذیری بالا تعمیر می‌شود، به طور مثال باتری اختصاصی یکی از دستگاه‌ها که در حال حاضر حدود ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد با مسئولیت همکار ما و با امکانات موجود در داخل کشور با مبلغی بسیار اندک تعمیر شد و مجدد به چرخه عملیات بازگشت اما این بدان معنا نیست که کار تمام شده بلکه ما همچنان نیازمند پیشرفت و جبران کمبودها هستیم و خود را متعهد به این مسیر می‌دانیم.

وی با بیان اینکه ۱۰۷ دستگاه آمبولانس در سطح استان همدان وجود دارد، افزود: از این تعداد حدود ۳۲ دستگاه بالای ۲۰ سال عمر دارند و ۵۳ دستگاه نیز دارای عمری بین ۱۵ تا ۲۰ سال هستند و این آمار نشان می‌دهد در مجموع حدود ۷۶.۵ درصد از آمبولانس‌های استان عمری بالای ۱۵ سال دارند و عملا فرسوده به شمار می‌روند.

ربیع یگانه افزود: امسال ۲۵ آمبولانس خریداری شده که تاکنون ۱۶ آمبولانس تحویل شده است و ۹ خودروی باقی مانده به زودی تحویل استان می‌شود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان درباره مشخصات فنی خودروها و تفاوت تیپ‌های آمبولانس عنوام کرد: آمبولانس‌های خریداری‌شده از نوع تویوتا هایس ۶ سیلندر هستند که از سوی شرکت‌های داخلی تجهیز شده و منطبق با استاندارد «تیپ B »هستند.

وی ادامه داد: آمبولانس‌های تیپ A فاقد امکانات تخصصی بوده و فقط برای انتقال بیمار و مصدوم کاربرد دارند اما آمبولانس‌های تیپ B دارای امکانات مراقبت ویژه تخصصی نظیر دستگاه شوک الکتریکی، ساکشن، مانیتورینگ علائم حیاتی و ثبت نوار قلب هستند.

ربیع یگانه اضافه کرد: آمبولانس‌های تیپ C نیز مجهز به ونتیلاتور و پیشرفته‌ترین تجهیزات مراقبت‌های ویژه درمانی هستند و تمام ۲۵ دستگاه‌ها آمبولانس خریداری‌شده برای استان همدان در رده تیپ B قرار دارند.

وی ادامه داد: فرسودگی ناوگان باعث می‌شد گاهی خودروها استارت نخورند یا در مسیر ماموریت دچار نقص فنی شوند و زمان طلایی نجات مصدومان به خطر بیفتد اما اکنون با ورود این آمبولانس‌های تازه نیروهای اورژانس با بالاترین سرعت و اطمینان در کوتاه‌ترین زمان بر بالین بیماران حاضر می‌شوند.

راه‌اندازی سامانه «تله‌مدیسین» برای مدیریت سکته‌های قلبی

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان از فعال‌سازی طرح تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) پس از سال‌ها وقفه خبر داد و گفت: این طرح کشوری از سال ۱۳۹۶ کلید خورده اما به دلیل موانع موجود در استان عملیاتی نشده بود و به تازگی با حمایت‌های سازمان اورژانس کشور و ریاست دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۰ دستگاه تجهیزات تله‌مدیسین تحویل استان شده و فرایندهای اجرایی آن آغاز شد.

وی افزود: معنای تله‌مدیسین این است که به جای بردن بیمار به نزد پزشک متخصص، متخصص را از طریق ارتباطات دیجیتال بر بالین بیمار حاضر می‌کنیم و در بیماری که دچار حمله یا سکته قلبی شده نوار قلب همزمان از سوی پزشک متخصص مربوطه در مرکز رصد می‌شود و دستورات دارویی و تخصصی در همان لحظه و پیش از بروز هرگونه عارضه دائمی به بالین بیمار ابلاغ می‌شود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان با ابراز نگرانی از پیامدهای ترافیک شهری بر فرایند امدادرسانی اظهار کرد: با افزایش جمعیت شهری و پیاده‌راه‌سازی برخی خیابان‌های شهر همدان نظیر خیابان بوعلی و خیابان اکباتان امکان تردد آسان آمبولانس وجود ندارد و گاهی آمبولانس‌ها در ترافیک‌های سنگین قفل می‌شوند.

وی تاکید کرد: برای حل معضل قفل شدن آمبولانس‌ها در ترافیک شهری با حمایت ریاست دانشگاه و سازمان اورژانس اعتبارات و تخفیف‌های لازم برای تهیه ۷ دستگاه «موتورلانس» اخذ، پیش‌فاکتورها نهایی شده و حداکثر ظرف یک ماه آینده این موتورلانس‌ها در نقاط متراکم، پرتردد و معابر غیرقابل تردد آمبولانس مستقر خواهند شد.

ربیع یگانه تصریح کرد: از شهروندان و رانندگان تقاضا داریم به محض شنیدن آژیر بلافاصله مسیر را برای تردد خودروهای امدادی باز کنند.

برنامه توسعه پایگاه‌ها بر اساس طرح آمایش و استخدام نیروهای تخصصی

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان همدان درباره برنامه‌های عمرانی گفت: علاوه بر پروژه‌هایی که امسال افتتاح می‌شوند تا پایان سال آینده احداث و راه‌اندازی ۴ پایگاه اورژانس دیگر در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: براساس طرح آمایش سرزمینی و با توجه به ضریب جمعیتی راه‌اندازی ۷ پایگاه برای شهرستان همدان، ۳ پایگاه برای شهرستان ملایر و ۲ پایگاه برای شهرستان نهاوند هدف‌گذاری شده است.

ربیع یگانه در زمینه تامین نیروی انسانی خاطرنشان کرد: مجوز استخدام نیروهای جدید در استان اخذ شده و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا از میان دانش‌آموختگان کارشناسی فوریت‌های پزشکی و کارشناسان هوشبری اقدام به جذب نیرو کنیم تا در کنار سهمیه‌های استخدامی سالانه کشوری ساختار انسانی اورژانس نیز همپای زیرساخت‌ها تقویت شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه این دستاوردها حاصل تلاش جمعی در طول سه ماه تصدی وی بوده از حمایت‌های استاندار همدان، مدیریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مسئولان سازمان اورژانس کشور، روسای پیشین و تک‌تک پرسنل خدوم اورژانس پیش‌بیمارستانی قدردانی کرد و گفت: خدمت به مردم همدان شایسته بهترین‌ها است و تحقق مطلوب این هدف در گرو هماهنگی زنجیره‌ای شامل مشارکت و فرهنگ ترافیکی مردم، ایثار و تخصص نیروهای امدادی و تامین زیرساخت‌ها و امکانات مدرن است.

تحولات اخیر در اورژانس همدان از نوسازی ناوگان فرسوده گرفته تا بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر پزشکی از راه دور و موتورلانس نشان‌دهنده رویکردی راهبردی در راستای ارتقای کیفیت خدمات فوریتی و کاهش آسیب‌های ناشی از تاخیر در امدادرسانی است. با تداوم حمایت‌های استانی و پیگیری‌های مدیریتی برای تکمیل فازهای بعدی نوسازی و استخدام نیروهای متخصص انتظار می‌رود ساختار اورژانس همدان با عبور از بحران‌های زیرساختی به استاندارد مطلوبی از توان عملیاتی دست یابد که نتیجه مستقیم آن افزایش ضریب ایمنی و سلامت شهروندان در لحظات بحرانی خواهد بود.