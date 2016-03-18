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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۷

در پی استعفای دو فرماندار در آستانه سال نو؛

فرمانداران شهرستان های ورزقان و عجب شیر مشخص شدند

فرمانداران شهرستان های ورزقان و عجب شیر مشخص شدند

تبریز- بعد از استعفای دو فرماندار در آستانه سال نو در آذربایجان شرقی، فرمانداران جدید این دو شهرستان مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، همین چند روز پیش بود که علی وفادار فرماندار ورزقان در جلسه شورای اداری از سمت خود استعفا داد و ابراهیم حیدری فرماندار عجب شیر نیز در این شهرستان خبر از بازنشستگی خود داد و از مسئولیت خود استعفا داد.

اکنون بعداز استعفای این دو نفر و با توجه به آغاز تعطیلات نوروزی، فرمانداران جدید شهرستان های عجب شیر و ورزقان مشخص شدند.

به گفته مدیرکل سیاسی استانداری آذربایجان شرقی شمس الدین مراثی و صابر تقویمی به عنوان سرپرستان جدید فرمانداری شهرستان های عجب شیر و ورزقان منصوب شدند.

رضا استاد رحیمی در گفتگویی با خبرنگاران دلیل استعفای این دو فرماندار را بازنشستگی عنوان کرده است.

گفتنی است که صابر تقویمی سابقه بخشداری گوگان را در کارنامه دارد و مراثی نیز معاونت فرمانداری عجبشیر، معاونت فرمانداری مراغه، معاونت فرمانداری ملکان و بخشداری مناطق مختلف را در ۲۰ سال کارنامه کاری خود دارد.

کد مطلب 3582780

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